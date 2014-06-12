GOATWHORE: disponibile un brano inedito

22/11/17
HYPERION
Dangerous Days
24/11/17
ALMANAC
Kingslayer
24/11/17
DEEP AS OCEAN
Lost Hopes | Broken Mirrors
24/11/17
STRAY TRAIN
Blues From Hell
24/11/17
SCORPIONS
Born To Touch Your Feelings
24/11/17
STARBLIND
Never Seen Again
24/11/17
LOCH VOSTOK
Strife
24/11/17
TAAKE
Kong Vinter
24/11/17
HOUSTON
III
24/11/17
AETHERIAN
The Untamed Wilderness
22/11/17
MARILYN MANSON + GUEST
PALA ALPITOUR - TORINO
22/11/17
ULVER + STIAN WESTERHUS
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO
23/11/17
ULVER + STIAN WESTERHUS
QUIRINETTA - ROMA
24/11/17
ULVER + STIAN WESTERHUS
ALMAGIA' TRANSMISSIONS FESTIVAL - RAVENNA
24/11/17
DESPITE EXILE
VECCHIA SCUOLA PUB - PALAZZOLO (BS)
24/11/17
BLACK STAR RIDERS
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
24/11/17
6TH COUNTED MURDER + KALIAGE
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
24/11/17
UFOMAMMUT + GUESTS
EREMO CLUB - MOLFETTA (BA)
24/11/17
INDACO + MOUNTAINS OF THE SUN
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
25/11/17
THE MODERN AGE SLAVERY + DESPITE EXILE + AMBER TOWN
LA TENDA - MODENA