PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS: a gennaio il secondo disco, ecco i dettagli ed un brano

22/11/2017 - 16:53 (198 letture)



21 ahah bellissima copertina..peccato che dietro al microfono Phil non è più quello di una volta 20 Adesso azeglio è un bolso ma... rispetto... lo ricordo seduto sulla sedia, al forum di assago col pintone accanto per una planet caravan da brividi, poco prima del memorabile lancio di bicchieri sul pubblico... Si si, scoppiato in senso metaforico; è evidente, basta voler vedere. Lo dici anche tu (silvia) che phil non intende fare sacrifici... e questi dischetti appunto sono un impegno più gestibile dove oltretutto è la primadonna indiscussa. Quel che dico io non contrasta con quel che dici Quel che dico io non contrasta con quel che diciAdesso azeglio è un bolso ma... rispetto... lo ricordo seduto sulla sedia, al forum di assago col pintone accanto per una planet caravan da brividi, poco prima del memorabile lancio di bicchieri sul pubblico... 19 grande Phil , anche quest'anno con gli scour ha fatto un buon disco . 18 @Metal Shock, secondo me i Superjoint non sono male e visto che Phil e' in crescita non penso che sia finito. Certo, i Pantera erano un'altra cosa ma gente come Darrell non nasce tutti i giorni 17 @Elluis, anch'io lo preferivo quando era versatile 16 @Silvia: scoppiato per me nel senso che non ha piu` niente da dare alla musica, mille progetti ma di buono zero (imho). 15 So che non ti piacciono i Pantera, ma sai che non piacciono a molti thrashers della vecchia guardia? Si' lo so su Phil Anselmo si scatena sempre la diatriba, o si ama o si odia . Diciamo che e' uno che si presenta x com'e', prendere o lasciare... @Metal Shock, ha attraversato un periodo di declino ma si e' rimesso in forma. Se poi uno si aspetta Cemetary Gates Phil ha gia' avvisato che non ritornera' piu' su quei livelli perche' gli comporta troppi sacrifici nello stile di vita che non e' disposto a fare. In che senso "in senso metaforico"? Grazie @rik, sei sempre gentile!So che non ti piacciono i Pantera, ma sai che non piacciono a molti thrashers della vecchia guardia? Si' lo so su Phil Anselmo si scatena sempre la diatriba, o si ama o si odia. Diciamo che e' uno che si presenta x com'e', prendere o lasciare... @Metal Shock, ha attraversato un periodo di declino ma si e' rimesso in forma. Se poi uno si aspetta Cemetary Gates Phil ha gia' avvisato che non ritornera' piu' su quei livelli perche' gli comporta troppi sacrifici nello stile di vita che non e' disposto a fare. In che senso "in senso metaforico"? 14 Boh non so voi ma a me sto pezzo non dice proprio niente, suoni terribilmente distorti, sembra che l'abbiano registrato da una cassa sfondata, la voce non sembra neanche quella di Anselmo, è riconoscibile solo nel momento di calma a 1:40 min., e mi pare che non abbia un capo nè una coda. Lo riascolterò ma se è tutto così credo che lo eviterò volentieri. 13 .... come sai, a me i pantera proprio non riesco a farmeli piacere. Ma Ti ammiro per la sincerità e la passione che metti nei tuoi post, anche quando 'rischi' di essere un po controcorrente, inteso che puoi trovare molti utenti che non la pensano come Te. Però è vero, pochissimi post in un attimo @Silvia, guarda che scherzavo.... come sai, a me i pantera proprio non riesco a farmeli piacere. Ma Ti ammiro per la sincerità e la passione che metti nei tuoi post, anche quando 'rischi' di essere un po controcorrente, inteso che puoi trovare molti utenti che non la pensano come Te. Però è vero, pochissimi post in un attimo 12 Concordo con Skull: Silvia, scoppiato in senso metaforico (almeno penso cosi`!). 11 Non e' scoppiato x niente, anzi e' tornato in gran forma. Chi non lo segue ovviamente non lo sa e spara giudizi a caso, magari su roba che ha visto 5 anni fa 10 Eccomi, ho gia' invaso il topic in 5 secondi, hahaha! Chiedo scusa ma x me Phil e' una leggenda in tutti i sensi perche' oltre ad avere una voce incredibile ed essere un grande frontman (anche se ora ha la sua eta') ha scritto grandi testi e sembra anche un personaggio molto sincero e diretto. Mi piacciono queste persone che hanno il coraggio delle loro azioni . Comunque speriamo che i Superjoint invece vengano in Europa Ciao @rik!Eccomi, ho gia' invaso il topic in 5 secondi, hahaha!Chiedo scusa ma x me Phil e' una leggenda in tutti i sensi perche' oltre ad avere una voce incredibile ed essere un grande frontman (anche se ora ha la sua eta') ha scritto grandi testi e sembra anche un personaggio molto sincero e diretto. Mi piacciono queste persone che hanno il coraggio delle loro azioni. Comunque speriamo che i Superjoint invece vengano in Europa 9 scusate il doppio post 8 Se rex e pep si son trovati da fare è perchè probabilmente hanno capito che con Azeglio roba seria non se ne può più fare, è inaffidabile ormai, buono solo per queste band della mixxxa dove c'è il suo nome, la sua faccia sulla cover e tanto basta perchè musicalmente i sui sideproject valgono poco. In una parola (che non rinnega il suo glorioso passato): scoppiato 7 Se rex e pep si son trovati da fare è perchè probabilmente hanno capito che con Azeglio roba seria non se ne può più fare, è inaffidabile ormai, buono solo per queste band della mixxxa dove c'è il suo nome, la sua faccia sulla cover e tanto basta perchè musicalmente i sui sideproject valgono poco. In una parola (che non rinnega il suo glorioso passato): scoppiato 6 Anche se stanno uscendo dei video inediti dei Pantera... Comunque senza Darrell x me non c'e' storia... Preferisco che ognuno continui x la sua strada. Fra l'altro Vinnie non accetterebbe mai un ritorno sotto il nome di Pantera... Non si e' ancora riconciliato con Phil cosa che invece Rita ha gia' fatto, almeno formalmente Hahaha, @Carmine...Anche se stanno uscendo dei video inediti dei Pantera... Comunque senza Darrell x me non c'e' storia... Preferisco che ognuno continui x la sua strada. Fra l'altro Vinnie non accetterebbe mai un ritorno sotto il nome di Pantera... Non si e' ancora riconciliato con Phil cosa che invece Rita ha gia' fatto, almeno formalmente 5 @Silvia .......dove sei ???? 4 Ha ripreso anche con i Superjoint... Grande Phil, si e' rimesso in forma! Uhm non penso che c'entri niente ragazzi... Sono i normali progetti di Phil...Ha ripreso anche con i Superjoint... Grande Phil, si e' rimesso in forma! 3 Non fatelo leggere a Silvia! D: 2 Non saprei... esce finalmente un nuovo album dei Down? 1 U sapia! Prima il disco solista di Rex, poi Pep che torna nei COC, poi -casualmente- una nuova uscita di questi astri nascenti dell'heavy... unite i puntini...