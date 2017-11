MICHAEL SWEET: a dicembre uscirà un live DVD

22/11/2017



Discutine con noi sul FORUM Michele Eccheli "HeroOfSand_14" 5 Niente altro da aggiungere se non che anche da ragazzo era molto bello (almeno secondo i miei canoni di bellezza e quando era al naturale) e che ci sono video dove ancora oggi mostra le braccia di un trentenne . Altri alla sua età non hanno questo aspetto da "ragazzo cresciuto" come dici tu @rik hai spiegato benissimo invece !Niente altro da aggiungere se non che anche da ragazzo era molto bello (almeno secondo i miei canoni di bellezza e quando era al naturale) e che ci sono video dove ancora oggi mostra le braccia di un trentenne. Altri alla sua età non hanno questo aspetto da "ragazzo cresciuto" come dici tu 4 e sicuramente trovavi un modo migliore sulla mia disquisizione .... @Silvia, è importante ed è anche molto difficile, riuscire a far passare gli anni senza che questi ti segnino in modo particolare. Il suo aspetto è quello di un 'ragazzo' cresciuto ma ancora molto 'giovanile'. Non so se sono riuscito a spiegarmi .... ehm voi donne siete sempre molto brave con i vocabolie sicuramente trovavi un modo migliore sulla mia disquisizione .... 3 @rik concordo! Io ho sentito dei live degli Stryper recenti dove lui canta cosi' e sono video ripresi dai fans quindi senza ritocco. Se non ricordo male riesce ancora a fare benissimo Soldiers Under Command tranne l'urlo finale (che viene adattato). Comunque voce stupenda x me e il pezzo mi piace. Il tempo e' stato molto dolce con lui. Wow! 2 Sweet per me è un genio! 1 . Sentire una song così è come essere catapultati direttamente negli eighties, e non è una brutta cosa . (Imho) Se il sound e con esso la voce, non sono stati 'ritoccati' in fase di mixing, il tutto risulta di buonissimo livello. Una certa qual somiglianza a livello di sound con gli stryper mi sembra abbastanza evidente ma forse è dovuto alla voce di sweet. Sentire una song così è come essere catapultati direttamente negli eighties, e non è una brutta cosa. (Imho)