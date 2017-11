KREATOR: online il live video ufficiale di 'Hail To The Hordes'

22/11/2017 - 19:45 (73 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 3 Vi ricordate che importanza hanno avuto nella scena? Spero che questo i giovani l'abbiano colto perché anche se altri gruppi sono diventati più famosi i Kreator sono stati una grande ispirazione anche in altri generi. Esempio Anders Friden degli In Flames ha incominciato a cantare imitando Mille. 2 Mamma mia il brano è troppo lento..neanche i Kreator sembrano! L'entusiasmo dei fans è la cosa migliore..giovani o "diversamente" giovani, la musica ferma il tempo.. 1 Per il resto, beh sono i kreator, magari un po più melodici, ma live sono sempre una garanzia (imho) È bellissimo vedere un concerto dove il pubblico ha tra le proprie fila sia ragazzi/e molto giovani ed 'ex' ragazzi ma sempre con lo spirito rivolto alla giovinezzaPer il resto, beh sono i kreator, magari un po più melodici, ma live sono sempre una garanzia(imho)