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Born To Touch Your Feelings

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23/11/17
ULVER + STIAN WESTERHUS
QUIRINETTA - ROMA

24/11/17
ULVER + STIAN WESTERHUS
ALMAGIA' TRANSMISSIONS FESTIVAL - RAVENNA

24/11/17
DESPITE EXILE
VECCHIA SCUOLA PUB - PALAZZOLO (BS)

24/11/17
BLACK STAR RIDERS
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

24/11/17
6TH COUNTED MURDER + KALIAGE
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

24/11/17
UFOMAMMUT + GUESTS
EREMO CLUB - MOLFETTA (BA)

24/11/17
INDACO + MOUNTAINS OF THE SUN
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

25/11/17
THE MODERN AGE SLAVERY + DESPITE EXILE + AMBER TOWN
LA TENDA - MODENA

25/11/17
COUNCIL OF RATS + NIDO DI VESPE + MALLOY
CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE)

25/11/17
PROSPECTIVE + UNDERTHEBED + OBSCURAE DIMENSION
CENTRO GIOVANILE CA' VAINA - IMOLA
ORPHANED LAND: ascolta il teaser del nuovo album
23/11/2017 - 13:37 (75 letture)

tino
Giovedì 23 Novembre 2017, 15.49.38
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veramente
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Giovedì 23 Novembre 2017, 15.46.47
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Non vedo l'ora...una band stratosferica
RECENSIONI
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19/11/2016
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03/07/2015
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10/05/2015
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27/10/2013
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23/02/2012
Intervista
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La strada per Romagnano Sesia
15/11/2011
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04/12/2010
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