XANDRIA: annullate le due date italiane

Di solito non mi piace sparare a zero sulle band, ma negli utlimi tempi gli Xandria mi sono caduti decisamente in basso, a cominciare dal licenziamento di Dianne basato sul fatto che non era disponibile a cantare in playback, mentre loro avrebbero voluto che lei facesse questo gioco solo per fare più date. Forse le scarse prevendite sono proprio dovute al fatto che la gente si è resa conto di cosa sia diventata questa band. E loro confermano la mia impressione con questo comportamento, rifiutare di fare una data unica. Magari non è così, ma dà l'impressione che per loro non valesse la pena di suonare per poche vendite e, sommata alla storia del playback, la reputazione che ne esce è di persone più interessate ai soldi che alla musica. Che tristezza.