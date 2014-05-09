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25/11/17
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CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE)
BLACK LABEL SOCIETY: ecco il lyric video del brano 'All That Once Shined'
23/11/2017 - 16:57 (47 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
21/06/2014
Live Report
BLACK SABBATH + BLACK LABEL SOCIETY + REIGNWOLF
Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO), 18/06/2014
 
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