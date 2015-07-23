      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
We Came As Romans
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

28/11/17
ANNIHILATION
The Undivided Wholeness of Things

01/12/17
VALDUR
Divine Cessation

01/12/17
WARRIOR SOUL
Back On The Lash

01/12/17
SCARS OF SOLITUDE
Deformation

01/12/17
HAMMERFALL
Glory To The Brave - 20 Year Anniversary Edition

01/12/17
DEINONYCHUS
Ode To Acts Of Murder, Dystopia And Suicide

01/12/17
EISLEY/GOLDY
Blood, Guts And Games

01/12/17
DOMGARD
Ödelagt

01/12/17
JESS AND THE ANCIENT ONES
The Horse and Other Weird Tales

05/12/17
NEOCAESAR
11:11

CONCERTI

25/11/17
THE MODERN AGE SLAVERY + DESPITE EXILE + AMBER TOWN
LA TENDA - MODENA

25/11/17
COUNCIL OF RATS + NIDO DI VESPE + MALLOY
CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE)

25/11/17
PROSPECTIVE + UNDERTHEBED + OBSCURAE DIMENSION
CENTRO GIOVANILE CA' VAINA - IMOLA

25/11/17
FOLKSTONE
PALCO 19 - ASTI

25/11/17
IN.SI.DIA + ABFALL + REJECTED
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

25/11/17
SHAMELESS + TUFF
ROCK TOWN - CORDENONS (PN)

26/11/17
MESS EXCESS + AENIGMA
RIFF CLUB - PRATO

26/11/17
SHAMELESS + TUFF
OFFICINE SONORE - VERCELLI

27/11/17
MASTODON
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

28/11/17
SOLSTAFIR + MYRKUR + ARSTIDIR
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
WE CAME AS ROMANS: il live video di 'Wasted Age'
25/11/2017 - 11:14 (32 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
25/11/2017 - 11:14
WE CAME AS ROMANS: il live video di 'Wasted Age'
20/10/2017 - 08:12
WE CAME AS ROMANS: online un nuovo video
23/09/2017 - 08:39
WE CAME AS ROMANS: disponibile un nuovo video
14/09/2017 - 09:56
WE CAME AS ROMANS: i dettagli ed un brano del nuovo disco
27/08/2017 - 17:38
WE CAME AS ROMANS: nuovo album ad ottobre
30/09/2016 - 11:11
WE CAME AS ROMANS: nel roster di SharpTone Records e nuovo brano
14/06/2016 - 12:00
WE CAME AS ROMANS: i dettagli della data di domani a Roma
14/04/2016 - 19:06
WE CAME AS ROMANS: a giugno in Italia per due date; online il nuovo video
24/07/2015 - 10:03
WE CAME AS ROMANS: nuovo video online
23/07/2015 - 16:18
WE CAME AS ROMANS: il nuovo album diponibile in streaming
ULTIME NOTIZIE
25/11/2017 - 11:27
DRAKKAR: nuovi ingressi in formazione
25/11/2017 - 11:09
GODS OF SILENCE: ecco il video di 'Demons'
25/11/2017 - 11:03
STRAY TRAIN: tutto il secondo album in streaming
25/11/2017 - 10:52
L`ALBA DI NUOVO: EP a dicembre per la This Is Core
25/11/2017 - 10:45
SKAMBANKT: disponibile un nuovo video
25/11/2017 - 10:37
MAGICK TOUCH: online il video di 'The Great Escape'
25/11/2017 - 10:24
BLACK PHANTOM: il 2 dicembre al Circolo Svolta
24/11/2017 - 19:10
APOCALYPSE ORCHESTRA: guarda il video di ''Theatre of war''
24/11/2017 - 17:11
SONIC PROPHECY: svelati i primi dettagli ed un singolo dal nuovo disco
24/11/2017 - 17:02
ATROCITY: ascolta la titletrack del nuovo EP
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     