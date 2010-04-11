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28/11/17
ANNIHILATION
The Undivided Wholeness of Things

01/12/17
VALDUR
Divine Cessation

01/12/17
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Back On The Lash

01/12/17
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01/12/17
HAMMERFALL
Glory To The Brave - 20 Year Anniversary Edition

01/12/17
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Ode To Acts Of Murder, Dystopia And Suicide

01/12/17
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Blood, Guts And Games

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01/12/17
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The Horse and Other Weird Tales

05/12/17
NEOCAESAR
11:11

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26/11/17
MESS EXCESS + AENIGMA
RIFF CLUB - PRATO

26/11/17
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27/11/17
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28/11/17
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29/11/17
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29/11/17
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30/11/17
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30/11/17
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30/11/17
ALICE COOPER
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TAAKE: tutto il nuovo album in streaming
25/11/2017 - 19:10 (76 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
04/05/2014
Live Report
TAAKE + DEWFALL + VIDHARR + BLIND HORIZON
Traffic Club, Roma, 29/04/2014
28/04/2012
Live Report
TAAKE
Traffic Club/Insomnia, Roma/Scordia (CT), 20-21/04/2012
25/04/2012
Intervista
TAAKE
Una passione chiamata black metal
11/04/2010
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TAAKE + HORNA
Girone infernale
 
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