      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

28/11/17
ANNIHILATION
The Undivided Wholeness of Things

01/12/17
VALDUR
Divine Cessation

01/12/17
WARRIOR SOUL
Back On The Lash

01/12/17
SCARS OF SOLITUDE
Deformation

01/12/17
HAMMERFALL
Glory To The Brave - 20 Year Anniversary Edition

01/12/17
DEINONYCHUS
Ode To Acts Of Murder, Dystopia And Suicide

01/12/17
EISLEY/GOLDY
Blood, Guts And Games

01/12/17
DOMGARD
Ödelagt

01/12/17
JESS AND THE ANCIENT ONES
The Horse and Other Weird Tales

05/12/17
NEOCAESAR
11:11

CONCERTI

26/11/17
MESS EXCESS + AENIGMA
RIFF CLUB - PRATO

26/11/17
SHAMELESS + TUFF
OFFICINE SONORE - VERCELLI

27/11/17
MASTODON
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

28/11/17
SOLSTAFIR + MYRKUR + ARSTIDIR
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

29/11/17
EUROPE
ALCATRAZ - MILANO

29/11/17
NOVEMBERS DOOM + LUNARSEA + SEVENTH GENOCIDE
TRAFFIC CLUB - ROMA

30/11/17
IN FLAMES + FIVE FINGER DEATH PUNCH + OF MICE AND MEN
TEATRO GEOX - PADOVA

30/11/17
ENSLAVED + ADIMIRON
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

30/11/17
TESTAMENT + ANNIHILATOR + DEATH ANGEL
ESTRAGON - BOLOGNA

30/11/17
ALICE COOPER
ALCATRAZ - MILANO
SIKTH: online il video di ''The Aura''
25/11/2017 - 19:13 (50 letture)

RECENSIONI
94
ALTRE NOTIZIE
25/11/2017 - 19:13
SIKTH: online il video di ''The Aura''
19/11/2017 - 15:05
SIKTH: a dicembre la deluxe edition di 'The Future in Whose Eyes?'
05/08/2017 - 07:10
SIKTH: disponibile il nuovo video
01/06/2017 - 23:23
SIKTH: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming
15/05/2017 - 19:55
SIKTH: online un nuovo video
31/03/2017 - 17:50
SIKTH: guarda il lyric video di Vivid
10/02/2017 - 18:25
SIKTH: ecco il lyric video di 'No Wishbones'
21/01/2017 - 11:32
SIKTH: annunciato il terzo album, ecco i primi dettagli
07/09/2016 - 13:01
SIKTH: a fine mese la ristampa del secondo disco
03/12/2015 - 10:35
SIKTH: tutto il nuovo mini album ascoltabile in streaming
ULTIME NOTIZIE
25/11/2017 - 19:10
TAAKE: tutto il nuovo album in streaming
25/11/2017 - 11:27
DRAKKAR: nuovi ingressi in formazione
25/11/2017 - 11:14
WE CAME AS ROMANS: il live video di 'Wasted Age'
25/11/2017 - 11:09
GODS OF SILENCE: ecco il video di 'Demons'
25/11/2017 - 11:03
STRAY TRAIN: tutto il secondo album in streaming
25/11/2017 - 10:52
L`ALBA DI NUOVO: EP a dicembre per la This Is Core
25/11/2017 - 10:45
SKAMBANKT: disponibile un nuovo video
25/11/2017 - 10:37
MAGICK TOUCH: online il video di 'The Great Escape'
25/11/2017 - 10:24
BLACK PHANTOM: il 2 dicembre al Circolo Svolta
24/11/2017 - 19:10
APOCALYPSE ORCHESTRA: guarda il video di ''Theatre of war''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     