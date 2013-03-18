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28/11/17
ANNIHILATION
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01/12/17
WARRIOR SOUL
Back On The Lash

01/12/17
SCARS OF SOLITUDE
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01/12/17
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Ode To Acts Of Murder, Dystopia And Suicide

01/12/17
EISLEY/GOLDY
Blood, Guts And Games

01/12/17
HAMMERFALL
Glory To The Brave - 20 Year Anniversary Edition

01/12/17
JESS AND THE ANCIENT ONES
The Horse and Other Weird Tales

01/12/17
VALDUR
Divine Cessation

01/12/17
DOMGARD
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05/12/17
NEOCAESAR
11:11

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27/11/17
MASTODON
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

28/11/17
SOLSTAFIR + MYRKUR + ARSTIDIR
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

29/11/17
EUROPE
ALCATRAZ - MILANO

29/11/17
NOVEMBERS DOOM + LUNARSEA + SEVENTH GENOCIDE
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30/11/17
IN FLAMES + FIVE FINGER DEATH PUNCH + OF MICE AND MEN
TEATRO GEOX - PADOVA

30/11/17
ENSLAVED + ADIMIRON
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

30/11/17
TESTAMENT + ANNIHILATOR + DEATH ANGEL
ESTRAGON - BOLOGNA

30/11/17
ALICE COOPER
ALCATRAZ - MILANO

30/11/17
NOVEMBERS DOOM + SHORES OF NULL + PLATEAU SIGMA
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

30/11/17
SHAMELESS + TUFF
GRINDHOUSE - PADOVA
EDENBRIDGE: ascolta un brano dal nuovo live
27/11/2017 - 18:23 (31 letture)

RECENSIONI
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