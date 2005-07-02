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01/12/17
SOLSTAFIR + MYRKUR + ARSTIDIR
LOCOMOTIV - BOLOGNA
JUDAS PRIEST: svelata la copertina ed una breve anteprima del nuovo disco
28/11/2017 - 00:26 (64 letture)

Shadowplay72
Martedì 28 Novembre 2017, 2.34.38
3
Dalla copertina pare siano tornati ai periodi di screaming for vengeance.magari!!!
ObscureSolstice
Martedì 28 Novembre 2017, 1.16.47
2
ahahah figata. Nooo ma veramente??
nonchalance
Martedì 28 Novembre 2017, 0.40.18
1
Ma che è 'sta cafonata..?!
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