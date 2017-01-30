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The Undivided Wholeness of Things

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Ode To Acts Of Murder, Dystopia And Suicide

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01/12/17
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The Horse and Other Weird Tales

05/12/17
NEOCAESAR
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28/11/17
SOLSTAFIR + MYRKUR + ARSTIDIR
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

29/11/17
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29/11/17
NOVEMBERS DOOM + LUNARSEA + SEVENTH GENOCIDE
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30/11/17
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30/11/17
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DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

30/11/17
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GRINDHOUSE - PADOVA

01/12/17
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LOCOMOTIV - BOLOGNA
TONIGHT WE STAND: il video di 'I Will Rise, You'll Fade Away'
28/11/2017 - 12:15 (33 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
28/11/2017
Intervista
TONIGHT WE STAND
Senza passione, un gruppo non dovrebbe neanche cominciare a suonare!
07/02/2017
Live Report
EXTREMA + LOSTAIR + TONIGHT WE STAND
Revolver, San Donà di Piave (VE), 4/02/2017
 
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