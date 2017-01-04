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Ode To Acts Of Murder, Dystopia And Suicide

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29/11/17
EUROPE
ALCATRAZ - MILANO

29/11/17
NOVEMBERS DOOM + LUNARSEA + SEVENTH GENOCIDE
TRAFFIC CLUB - ROMA

30/11/17
IN FLAMES + FIVE FINGER DEATH PUNCH + OF MICE AND MEN
TEATRO GEOX - PADOVA

30/11/17
ENSLAVED + ADIMIRON
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30/11/17
TESTAMENT + ANNIHILATOR + DEATH ANGEL
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30/11/17
ALICE COOPER
ALCATRAZ - MILANO

30/11/17
NOVEMBERS DOOM + SHORES OF NULL + PLATEAU SIGMA
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

30/11/17
SHAMELESS + TUFF
GRINDHOUSE - PADOVA

01/12/17
SOLSTAFIR + MYRKUR + ARSTIDIR
LOCOMOTIV - BOLOGNA

01/12/17
IMPIETY + NECROWRETCH + GUEST
TRAFFIC CLUB - ROMA
FRACTAL UNIVERSE: disponibile un nuovo video
29/11/2017 - 09:57 (9 letture)

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