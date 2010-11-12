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ALCATRAZ - MILANO

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NOVEMBERS DOOM + SHORES OF NULL + PLATEAU SIGMA
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01/12/17
SOLSTAFIR + MYRKUR + ARSTIDIR
LOCOMOTIV - BOLOGNA

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IMPIETY + NECROWRETCH + GUEST
TRAFFIC CLUB - ROMA
NATIONAL SUICIDE: guarda un nuovo video
29/11/2017 - 10:41 (81 letture)

Metal Shock
Mercoledì 29 Novembre 2017, 15.22.34
3
Ho ascoltato inteamente il.disco e, purtroppo, la somiglianza con gli Overkill, ma anche Exodus, e` fin troppo palese, se non lo sai pensi di ascoltare un disco di Blitz e soci. Rimandati.
Shadowplay72
Mercoledì 29 Novembre 2017, 11.27.47
2
bravi.molto bello anche il video!
rik bay area thrash
Mercoledì 29 Novembre 2017, 11.07.22
1
Se si sorvola il fatto che il singer sembra il cantante degli overkill, per il resto la song è valida e ben strutturata. Indubbiamente i ragazzi sanno suonare e sono abbastanza personali. (Imho)
RECENSIONI
80
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