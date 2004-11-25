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Glory To The Brave - 20 Year Anniversary Edition

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The Horse and Other Weird Tales

01/12/17
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Back On The Lash

01/12/17
VALDUR
Divine Cessation

01/12/17
SCARS OF SOLITUDE
Deformation

01/12/17
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Ode To Acts Of Murder, Dystopia And Suicide

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11:11

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Masters of Darkness

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29/11/17
NOVEMBERS DOOM + LUNARSEA + SEVENTH GENOCIDE
TRAFFIC CLUB - ROMA

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IN FLAMES + FIVE FINGER DEATH PUNCH + OF MICE AND MEN
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30/11/17
ENSLAVED + ADIMIRON
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

30/11/17
TESTAMENT + ANNIHILATOR + DEATH ANGEL
ESTRAGON - BOLOGNA

30/11/17
ALICE COOPER
ALCATRAZ - MILANO

30/11/17
NOVEMBERS DOOM + SHORES OF NULL + PLATEAU SIGMA
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

30/11/17
SHAMELESS + TUFF
GRINDHOUSE - PADOVA

01/12/17
SOLSTAFIR + MYRKUR + ARSTIDIR
LOCOMOTIV - BOLOGNA

01/12/17
IMPIETY + NECROWRETCH + GUEST
TRAFFIC CLUB - ROMA
MORBID ANGEL: nuovo brano ascoltabile in streaming
29/11/2017 - 18:41 (90 letture)

Sub zero
Mercoledì 29 Novembre 2017, 19.52.59
1
Bella...ma album cosi nn mi vien voglia di prenderli perché di musica cosi ne ho a chili. Io avrei continuato per la strada di Illud...magari cercando di fare un lavoro piu decente e meno banale
RECENSIONI
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