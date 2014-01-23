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30/11/17
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30/11/17
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01/12/17
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01/12/17
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01/12/17
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01/12/17
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LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
TESSERACT: in studio per il nuovo album
30/11/2017 - 08:56 (15 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
27/02/2016
Live Report
TESSERACT + THE CONTORTIONIST
Legend Club, Milano (MI), 21/02/2016
01/12/2015
Intervista
TESSERACT
Viaggio tra le dimensioni
28/01/2014
Live Report
PROTEST THE HERO + TESSERACT + THE SAFETY FIRE + INTERVALS
Live Forum, Assago (MI), 23/01/2014
 
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