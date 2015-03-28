FEARED: ecco il video di 'Your Black Is My White'

01/12/17
SCARS OF SOLITUDE
Deformation
01/12/17
VALDUR
Divine Cessation
01/12/17
HAMMERFALL
Glory To The Brave - 20 Year Anniversary Edition
01/12/17
DOMGARD
Ödelagt
01/12/17
DEINONYCHUS
Ode To Acts Of Murder, Dystopia And Suicide
01/12/17
WARRIOR SOUL
Back On The Lash
01/12/17
JESS AND THE ANCIENT ONES
The Horse and Other Weird Tales
01/12/17
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05/12/17
NEOCAESAR
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08/12/17
THE ATOMIC BITCHWAX
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01/12/17
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LOCOMOTIV - BOLOGNA
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TRAFFIC CLUB - ROMA
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LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
01/12/17
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DEFRAG - ROMA
01/12/17
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EIGHT MUSIC CLUB - CAGLIARI
01/12/17
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BLOOM - MEZZAGO (MB)
02/12/17
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CIRCOLO COLONY - BRESCIA
02/12/17
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CSOA SPARTACO - SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
02/12/17
WITCHES OF DOOM + SATORI JUNK + CHRONIC HANGOVER
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