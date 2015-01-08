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01/12/17
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02/12/17
DESPITE EXILE + GUEST
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DEFRAG - ROMA
NECROPHOBIC: svelata la copertina del nuovo disco
01/12/2017 - 16:25 (67 letture)

lisablack
Venerdì 1 Dicembre 2017, 17.49.07
2
Giuro che mi sto svenendo..!! Fantastici, il 2018 per me inizia alla grande..
Shadowplay72
Venerdì 1 Dicembre 2017, 16.50.55
1
ottima death black metal band!
RECENSIONI
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