VISIONS OF ATLANTIS: a febbraio il nuovo disco, ecco i dettagli ed un video

05/12/17
NEOCAESAR
11:11
08/12/17
MASTER / DEHUMAN
Decay into Inferior Conditions
08/12/17
PALE HORSEMAN
The Fourth Seal
08/12/17
ATROCITY
Masters of Darkness
08/12/17
WILDESTARR
Beyond The Rain
08/12/17
SCHWARZER ENGEL
Sinnflut
08/12/17
AESTHETICA
Sonorous Æon
08/12/17
THE ATOMIC BITCHWAX
Force Field
08/12/17
DIABLO SWING ORCHESTRA
Pacifisticuffs
08/12/17
CORONATUS
Secrets of Nature
02/12/17
IMPIETY + NECROWRETCH
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
02/12/17
DESPITE EXILE + GUEST
CSOA SPARTACO - SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
02/12/17
WITCHES OF DOOM + SATORI JUNK + CHRONIC HANGOVER
DEFRAG - ROMA
02/12/17
SICKENING + UNBIRTH + GRAVESITE
CIRCOLO BUNKER - SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
02/12/17
HELL IN THE CLUB
MEPHISTO ROCK CAFE - LU MONFERRATO (AL)
02/12/17
THE DANGER + MOTEL NOIRE + DAVIDE LO SURDO
OLD SALOON - PEDEROBBA (TV)
02/12/17
DIABOLICAL MINDS + NUCLEAR AGGRESSOR + CALUMNIA
SOTTOSOPRA PUB - TREGNAGO (VR)
02/12/17
THE RUMJACKS
TRAFFIC CLUB - ROMA
02/12/17
BLACK PHANTOM + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
02/12/17
TETHRA + ARCANA 13
VALHALLA PUB STEAKHOUSE - BORGO TICINO (NO)