      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Summer Breeze 2018
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

05/12/17
NEOCAESAR
11:11

08/12/17
MASTER / DEHUMAN
Decay into Inferior Conditions

08/12/17
ATROCITY
Masters of Darkness

08/12/17
WILDESTARR
Beyond The Rain

08/12/17
DIABLO SWING ORCHESTRA
Pacifisticuffs

08/12/17
PALE HORSEMAN
The Fourth Seal

08/12/17
CORONATUS
Secrets of Nature

08/12/17
SCHWARZER ENGEL
Sinnflut

08/12/17
AESTHETICA
Sonorous Æon

08/12/17
THE ATOMIC BITCHWAX
Force Field

CONCERTI

02/12/17
IMPIETY + NECROWRETCH
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

02/12/17
DESPITE EXILE + GUEST
CSOA SPARTACO - SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

02/12/17
WITCHES OF DOOM + SATORI JUNK + CHRONIC HANGOVER
DEFRAG - ROMA

02/12/17
SICKENING + UNBIRTH + GRAVESITE
CIRCOLO BUNKER - SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

02/12/17
HELL IN THE CLUB
MEPHISTO ROCK CAFE - LU MONFERRATO (AL)

02/12/17
THE DANGER + MOTEL NOIRE + DAVIDE LO SURDO
OLD SALOON - PEDEROBBA (TV)

02/12/17
DIABOLICAL MINDS + NUCLEAR AGGRESSOR + CALUMNIA
SOTTOSOPRA PUB - TREGNAGO (VR)

02/12/17
THE RUMJACKS
TRAFFIC CLUB - ROMA

02/12/17
BLACK PHANTOM + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

02/12/17
TETHRA + ARCANA 13
VALHALLA PUB STEAKHOUSE - BORGO TICINO (NO)
SUMMER BREEZE: aggiunti Alestorm ed Origin
02/12/2017 - 13:28 (42 letture)

Shadowplay72
Sabato 2 Dicembre 2017, 14.34.13
1
gli origin spaccano davvero,e mi piacciono molto.gli alestorm non mi fanno impazzire!
ARTICOLI
05/09/2017
Live Report
SUMMER BREEZE
Day 3 & 4 - Dinkelsbühl, Germania, 18-19/08/2017
04/09/2017
Live Report
SUMMER BREEZE
Day 1 & 2 - Dinkelsbühl, Germania, 16-17/08/2017
07/09/2016
Live Report
SUMMER BREEZE
Day 3 & 4 - Dinkelsbühl, Germania, 19-20/08/2016
06/09/2016
Live Report
SUMMER BREEZE
Day 2 - Dinkelsbühl, Germania, 18/08/2016
06/09/2015
Live Report
SUMMER BREEZE
Day 3 - Dinkelsbühl, Germania, 15/08/2015
04/09/2015
Live Report
SUMMER BREEZE
Day 2 - Dinkelsbühl, Germania, 14/08/2015
02/09/2015
Live Report
SUMMER BREEZE
Day 0 & Day 1 - Dinkelsbühl, Germania, 12-13/08/2015
31/08/2014
Live Report
SUMMER BREEZE
Day 3 - Dinkelsbühl, Germania, 16/08/2014
30/08/2014
Live Report
SUMMER BREEZE
Day 2 - Dinkelsbühl, Germania, 15/08/2014
28/08/2014
Live Report
SUMMER BREEZE
Day 1 - Dinkelsbühl, Germania, 14/08/2014
28/08/2014
Live Report
SUMMER BREEZE
Day 0 - Dinkelsbühl, Germania, 13/08/2014
28/08/2013
Live Report
SUMMER BREEZE
Day 3 - Dnkelsbühl, Germania, 17/08/2013
27/08/2013
Live Report
SUMMER BREEZE
Day 2 - Dinkelsbühl, Germania, 16/08/2013
26/08/2013
Live Report
SUMMER BREEZE
Day 0 & Day 1 - Dinkelsbühl, Germania, 14-15/08/2013
29/08/2012
Live Report
SUMMER BREEZE
Day Three– Dinkelsbuhl, Germania, 18/08/2012
28/08/2012
Live Report
SUMMER BREEZE
Day Two– Dinkelsbuhl, Germania, 17/08/2012
27/08/2012
Live Report
SUMMER BREEZE
Introduzione e Day One, Dinkelsbuhl, Germania, 16/08/2012
29/08/2011
Live Report
SUMMER BREEZE
Dinkelsbühl, Germania, 18-20 agosto 2011
28/08/2011
Live Report
SUMMER BREEZE
A.D. 2011, uno sguardo al festival
 
ALTRE NOTIZIE
02/12/2017 - 13:28
SUMMER BREEZE: aggiunti Alestorm ed Origin
01/12/2017 - 14:49
SUMMER BREEZE: ufficializzati i Behemoth
10/04/2017 - 10:15
SUMMER BREEZE: ufficializzati altri gruppi
02/04/2017 - 23:58
SUMMER BREEZE: nuovi gruppi annunciati
02/03/2017 - 10:51
SUMMER BREEZE: dentro Korn, Ensiferum, Finntroll, Insomnium ed altri
13/02/2017 - 12:53
SUMMER BREEZE: dentro Overkill, Belphegor ed altri
13/01/2017 - 07:04
SUMMER BREEZE: aggiunti altri gruppi
24/12/2016 - 11:11
SUMMER BREEZE: Kreator, Wintersun, Megadeth, Eluveitie e altri aggiunti al bill
23/12/2016 - 11:10
SUMMER BREEZE: confermati gli Heaven Shall Burn e i Vital Remains
22/12/2016 - 13:51
SUMMER BREEZE: dentro Epica ed Hail of Bullets
ULTIME NOTIZIE
02/12/2017 - 13:37
THE DARKNESS: disponibile il video di 'Happiness'
02/12/2017 - 13:21
WACKEN OPEN AIR: annunciati altri due nomi
02/12/2017 - 11:50
OBSCURE BURIAL: ecco il terzo estratto dal debutto
02/12/2017 - 11:43
AESTHETICA: disponibile un brano dall'album di debutto
02/12/2017 - 11:28
REBELLION: a gennaio il nuovo album
02/12/2017 - 00:10
BOMBUS: guarda il nuovo video
02/12/2017 - 00:09
THE TEMPERANCE MOVEMENT: nuovo brano ascoltabile in streaming
02/12/2017 - 00:08
MYLES KENNEDY: svelati i dettagli del disco solista
02/12/2017 - 00:06
TORA TORA: firmano per la Frontiers Music
02/12/2017 - 00:05
PERFECT BEINGS: disponibile il nuovo video
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     