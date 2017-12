TANGERINE DREAM: ascolta un nuovo brano

04/12/2017 - 14:16 (89 letture)



E' il primo disco senza Edgar Froese e non si discosta molto dal sound degli ultimi album. Atmosfere e pezzi sempre magnifici e coinvolgenti. I Tangerine Dream sono ora formati dai pluristrumentalisti (soprattutto tastiere) Thorsten Quaeschning e Ulrich Schnauss e dalla violinista Hoshiko Yamane. Questa formazione è la stessa dell'ultimo album dove ci sono pezzi firmati da Edgar Froese che si chiamava Quantum Key. Hanno fatto più di 100 album ma la loro musica è sempre affascinante. Au revoir. 3 contento per loro che resistano. proverò ad ascoltare qualcosa tipo dagli anni 70contento per loro che resistano. proverò ad ascoltare qualcosa 2 Anch'io lo pensavo, ma già da parecchi anni... 1 pensavo non esistessero più...