ALTERBEAST: disponibile il nuovo lyric video

08/12/17
MASTER / DEHUMAN
Decay into Inferior Conditions
08/12/17
PALE HORSEMAN
The Fourth Seal
08/12/17
ATROCITY
Masters of Darkness
08/12/17
WILDESTARR
Beyond The Rain
08/12/17
DIABLO SWING ORCHESTRA
Pacifisticuffs
08/12/17
THE ATOMIC BITCHWAX
Force Field
08/12/17
CORONATUS
Secrets of Nature
08/12/17
SCHWARZER ENGEL
Sinnflut
08/12/17
AESTHETICA
Sonorous Æon
09/12/17
MINDPATROL
Vulture City
07/12/17
HIM
ALCATRAZ - MILANO
07/12/17
DECLAPIDE + ANYWAY YOU LOSE
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
07/12/17
MICHAEL ANGELO BATIO & BLACK HORNETS
SACRA BIRRA - SANT'AMBROGIO (TO)
07/12/17
INSANITY ALERT
LIGGIA - GENOVA
08/12/17
ARCHGOAT + BAPHOMET'S BLOOD + GUEST
TRAFFIC CLUB - ROMA
08/12/17
XANDRIA (ANNULLATO! )
LEGEND CLUB - MILANO
08/12/17
MINDFEELS + SOUL SELLER
NED KELLY AUSTRALIAN PUB - VIGLIANO BIELLESE (BI)
08/12/17
MICHAEL ANGELO BATIO & BLACK HORNETS
BLUE ROSE CLUB - BRESSO (MI)
08/12/17
MARTHYRIUM + NECROMUTILATOR + UNCTORIS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
08/12/17
SCALA MERCALLI + GUESTS
CIRCOLO ARCI - FALCONARA MARITTIMA (AN)