IRON ANGEL: tornano dopo trent'anni con 'Hellbound'

11/12/2017 - 10:58 (119 letture)



6 insomma una ruota...non del sole ma di una moto. Meglio così ma non avevo dubbi 5 Sono "ovviamente" il simbolo dello speed metal. 4 Gli svasticoni nel logo nella foto ovviamente sono una svista 3 se c'è la possibilità tutti devono tornare 2 ... se c'è la voglia e la motivazione perché no? La song si fa ascoltare, tipicamente speed metal degli early eighties e sembra di essere proprio in quei anni anche come produzione e suoni. Sperem .... E anche gli iron angel non hanno resistito alla tentazione di un come back... se c'è la voglia e la motivazione perché no?La song si fa ascoltare, tipicamente speed metal degli early eighties e sembra di essere proprio in quei anni anche come produzione e suoni. Sperem .... 1 Li conosco, mi sa di avere un paio di cassette registrate, ahahah, un mio amico ha i vinili.