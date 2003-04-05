      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Dream Theater
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

11/12/17
VEXOVOID
Call of The Starforger

14/12/17
HAMKA
Multiversal

15/12/17
NEIGE MORTE
Trinnt

15/12/17
DE LA MUERTE
Venganza

15/12/17
AERODYNE
Breaking Free

15/12/17
ASKING ALEXANDRIA
Asking Alexandria

15/12/17
DIRGE
Alma | Baltica

15/12/17
MATERDEA
A Rose for Egeria - Deluxe Edition

15/12/17
MISTHERIA
Gemini

15/12/17
AVENGED SEVENFOLD
The Stage - deluxe edition

CONCERTI

11/12/17
DISGORGE + NECRO + YAOTL MICTLAN
BLUE ROSE CLUB - BRESSO (MI)

11/12/17
MICHAEL ANGELO BATIO & BLACK HORNETS
BAD BULL - CUPRA MARITTIMA (AP)

12/12/17
NORTHLANE + ERRA + INVENT ANIMATE + OCEAN GROVE
LEGEND CLUB - MILANO

12/12/17
MICHAEL ANGELO BATIO & BLACK HORNETS
POCOLOCO - PAGANICA (AQ)

12/12/17
INGLORIOUS + DOBERMANN
SALUMERIA DELLA MUSICA - MILANO

14/12/17
GENUS ORDINIS DEI + GIGANTOMACHIA
TRAFFIC CLUB - ROMA

15/12/17
MOLLY HATCHET
BLOOM - MEZZAGO (MB)

15/12/17
SPEED STROKE + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

15/12/17
ELVENKING + ANCESTRAL
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

15/12/17
IFMT WINTER FEST (day 1)
CENTRO GIOVANILE CA VAINA - IMOLA
DREAM THEATER: firmano per la Sony/InsideOut Music
11/12/2017 - 14:22 (181 letture)

GT_Oro
Lunedì 11 Dicembre 2017, 19.22.02
3
Comunque sia, per me bolliti da tempo.
Sorath
Lunedì 11 Dicembre 2017, 19.10.58
2
Mi spiace per la Roadrunner che vede il suo roster assottigliarsi sempre più.
Kai Shiden
Lunedì 11 Dicembre 2017, 18.45.30
1
Scommetto che ora il disco scappa fuori
RECENSIONI
70
65
70
65
71
93
s.v.
82
70
83
99
72
88
97
99
88
ARTICOLI
12/05/2017
Live Report
DREAM THEATER
Images, Words & Beyond. Auditorium Agnelli, Torino, 7/5/2017
26/01/2014
Live Report
DREAM THEATER
Along for the Ride Tour, OBIHall (ex Saschall), Firenze 21/01/2014
26/02/2012
Live Report
DREAM THEATER + PERIPHERY
Mediolanum Forum, Assago (MI), 21/02/2012
10/07/2011
Live Report
DREAM THEATER + GAMMA RAY + ANATHEMA
Ippodromo Delle Capannelle, Roma, 04/07/2011
09/05/2011
Articolo
DREAM THEATER
Da Mike a Mike: critica alla telenovela
15/09/2010
Articolo
DREAM THEATER
Un Teatro di Sogni infranti da Mike?
14/11/2009
Intervista
DREAM THEATER
La band ieri, oggi e domani
03/11/2009
Live Report
DREAM THEATER + OPETH + BIGELF + UNEXPECT
Zoppas Arena, Conegliano Veneto (TV), 30/10/2009
08/11/2007
Intervista
DREAM THEATER
Parla Mike Portnoy
03/11/2007
Live Report
DREAM THEATER + SYMPHONY X
Palalottomatica, Roma, 26/10/2007
08/11/2005
Live Report
DREAM THEATER
Palamalaguti, Bologna, 30/10/2005
22/02/2005
Articolo
DREAM THEATER
La biografia
05/03/2004
Live Report
DREAM THEATER
Palamalaguti, Bologna, 06/02/2004
05/04/2003
Articolo
DREAM THEATER
La biografia
 
ALTRE NOTIZIE
11/12/2017 - 14:22
DREAM THEATER: firmano per la Sony/InsideOut Music
30/01/2017 - 13:17
DREAM THEATER: aggiunta una data a Lignano Sabbiadoro
21/11/2016 - 16:01
DREAM THEATER: aggiunta una data a Roma
15/11/2016 - 13:13
DREAM THEATER: tre date in Italia ad inizio 2017 con tutto 'Images and Words'
09/09/2016 - 20:04
DREAM THEATER: ascolta Our New World con Lzzy Hale
06/05/2016 - 20:53
DREAM THEATER: guarda il video di Our New World
29/03/2016 - 18:16
DREAM THEATER: ecco le modalità di rimborso per la data di Trieste
20/03/2016 - 14:35
DREAM THEATER: annullato il concerto di stasera a Trieste
03/02/2016 - 18:36
DREAM THEATER: guarda il video di The Gift Of Music
01/02/2016 - 11:26
DREAM THEATER: aggiunta una data a Trieste
ULTIME NOTIZIE
11/12/2017 - 18:14
MARK SLAUGHTER: guarda il video di Halfway There
11/12/2017 - 17:22
ANTHRAX: nuovo live DVD ad aprile
11/12/2017 - 16:51
ASKING ALEXANDRIA: ascolta un nuovo brano
11/12/2017 - 16:28
MIDNIGHT: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming
11/12/2017 - 15:59
ABYSMAL GRIEF: disponibile una breve anteprima di un nuovo brano
11/12/2017 - 14:33
MINISTRY: annunciato il nuovo disco, ecco i dettagli ed un singolo
11/12/2017 - 14:04
CYNIC: continueranno senza Sean Reinert
11/12/2017 - 12:10
CROHM: ecco il video di 'Alien'
11/12/2017 - 12:04
BETWEEN COLORS: online il nuovo video
11/12/2017 - 11:55
HOLY SHIRE: ecco i due prossimi appuntamenti
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     