      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
L'annuncio
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

14/12/17
HAMKA
Multiversal

15/12/17
AVENGED SEVENFOLD
The Stage - deluxe edition

15/12/17
DIRGE
Alma | Baltica

15/12/17
OBSCURE BURIAL
Obscure Burial

15/12/17
AERODYNE
Breaking Free

15/12/17
NEIGE MORTE
Trinnt

15/12/17
ASKING ALEXANDRIA
Asking Alexandria

15/12/17
MATERDEA
A Rose for Egeria - Deluxe Edition

15/12/17
MISTHERIA
Gemini

15/12/17
DSEASE
Rotten Dreams

CONCERTI

12/12/17
NORTHLANE + ERRA + INVENT ANIMATE + OCEAN GROVE
LEGEND CLUB - MILANO

12/12/17
MICHAEL ANGELO BATIO & BLACK HORNETS
POCOLOCO - PAGANICA (AQ)

12/12/17
INGLORIOUS + DOBERMANN
SALUMERIA DELLA MUSICA - MILANO

14/12/17
GENUS ORDINIS DEI + GIGANTOMACHIA
TRAFFIC CLUB - ROMA

15/12/17
MOLLY HATCHET
BLOOM - MEZZAGO (MB)

15/12/17
SPEED STROKE + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

15/12/17
ELVENKING + ANCESTRAL
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

15/12/17
IFMT WINTER FEST (day 1)
CENTRO GIOVANILE CA VAINA - IMOLA

16/12/17
JOHN DALLAS + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

16/12/17
CADAVERIA + GUESTS
CRASH - POZZUOLI (NA)
COLONY SUMMER FEST: dentro anche Myrkur
12/12/2017 - 07:19 (165 letture)

Igor
Martedì 12 Dicembre 2017, 14.00.56
4
Per ora bill deludente. Chiamare lei è peggio di aver chiamato i CF, dopo la prova imbarazzante che hanno offerto al Black Winter Fest. Quest'anno risparmio i soldi.
ObscureSolstice
Martedì 12 Dicembre 2017, 12.21.43
3
w il colony
AL
Martedì 12 Dicembre 2017, 9.55.51
2
il 22 ?
tino
Martedì 12 Dicembre 2017, 7.58.25
1
Pezzo e video splendidi
ALTRE NOTIZIE
12/12/2017 - 07:19
COLONY SUMMER FEST: dentro anche Myrkur
07/12/2017 - 16:12
TORMENTOR: annunciati al Colony Summer Fest!
05/12/2017 - 21:46
COLONY SUMMER FEST: annunciata la presenza dei Taake
04/12/2017 - 22:17
COLONY SUMMER FEST: confermati i Carphathian Forest
14/11/2017 - 22:37
COLONY SUMMER FEST: aggiunti anche i Darkend
08/11/2017 - 14:31
COLONY SUMMER FEST: confermati gli Anticlockwise
26/10/2017 - 22:18
COLONY SUMMER FEST: annunciati i Pillorian come primo gruppo
ULTIME NOTIZIE
12/12/2017 - 16:25
ERDVE: online un altro brano
12/12/2017 - 16:04
BLACK OATH: ascolta una cover dei Death SS
12/12/2017 - 15:58
SHIRAZ LANE: svelati i dettagli ed un brano del secondo disco
12/12/2017 - 15:52
WACKEN OPEN AIR: dentro Manilla Road e Feuer Schwanz
12/12/2017 - 15:34
SUMMER BREEZE: aggiunti Backyard Babies e Jasta
12/12/2017 - 12:58
POWERWOLF: annunciato il nuovo tour, una data in Italia
12/12/2017 - 12:40
SAVAGE MESSIAH: online un nuovo video
12/12/2017 - 10:13
DARK BUDDHA RISING: a marzo un nuovo EP
12/12/2017 - 09:58
WAR OF AGES: disponibile il video di ''Creator''
12/12/2017 - 09:54
JACK RUSSELL`S GREAT WHITE: online un lyric video
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     