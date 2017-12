METALDAYS: dentro Behemoth, Children Of Bodom e altre band

12/12/2017 - 17:22 (146 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 3 ahah bella questa.. 2 Ma se stavano a Milano nemmeno l'anno scorso...Poi se Nergal e soci per un pò non vengono, visto come sono inflazionati in Italia, i musulmani bisogna solo ringraziarli. 1 In Italia ormai non ci vengono più...stiamo diventando un paese musulmano e forse non ce ne stiamo rendendo conto...