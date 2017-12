OBITUARY: disponibile il video di 'Brave'

13/12/2017 - 06:47 (242 letture)



17 Si è genetica,capita di vedere ogni tanto degli ultrasessantenni con densità da paura.. 16 ho capito mulo, ma cinque su cinque? e lo stesso lo si può dire dei cannibal corpse. Sarà il death metal o l'aria della florida 15 Silvia..nel death ti piacciono solo gli Obituary..o anche altri? 14 *rovinate 13 Non sono neppure rovinati come quelli di altri... hahaha, verissimo @tinoNon sono neppure rovinati come quelli di altri... 12 guarda le capigliature di questi cinquantenni nelle foto... 11 . Comunque gli Obituary uno dei miei gruppi death preferiti Carino il pezzo e carino il video (finalmente niente splatter) ma non ho capito cosa c'entri lo shampoo. Comunque gli Obituary uno dei miei gruppi death preferiti 10 questo è lo spirito giusto 9 tino è genetica se hai 0 calvi/stempiat/diradadati in famiglia sei così 8 simpatico il video Sono sempre una garanziasimpatico il video 7 Ottimo grazie 6 @thrasher: all'Alcatrazz 5 La marca dello shampoo miracoloso? 4 loro, suffocation e napalm death dal vivo sono sempre una garanzia... a marzo credo ci sarò... dove suonano di preciso? 3 Bel brano (adoro i loro brani più veloci) e video divertente... Muoio quando li vedo passare sulle minimoto... 2 non vedo l'ora arrivi marzo e magari facciano pure il bis in estate ... 1 Bel brano e bel disco..uno dei migliori di questo 2017. Anche il video mi piace, semplice meglio così.