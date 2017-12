WARREL DANE: morto il cantante statunitense

49 Soffro. TvB 48 Un fulmine a ciel sereno 47 Mio dio, sono sconvolto 46 Mio dio, sono sconvolto 45 giÓ...stesso giorno del grande chuck,due artisti musicalmente diversi ma uguali se vogliamo nel portare a galla sensazioni ed emozioni vibranti ed intense...R.I.P. 44 Mi sento sconvolto 43 E che cazzo brutta perdita... mi spiace moltissimo 42 lui e Shuldiner 2 grandissimi interpreti del metal, ognuno a loro modo e uniti dalla stessa data di morte...mi dispiace per ci˛ che avrebbero potuto ancora regalarci a livello musicale! Sapevo che aveva dei problemi e quando suonarono all'Alcatraz anni fa ricordo una performance piuttosto imbarazzante tanto era conciato, ma non mi Ŕ mai passato per la mente che potesse morire! Rispetto 41 No, non ci voglio credere! Una voce favolosa e due Band assolute che se ne vanno insieme a lei. Non ci voglio credere! Rip 40 Una notizia alla quale faccio fatica ad avvicinarmi. Non posso credere che non ascolter˛ un nuovo album dei Sanctuary e non potr˛ pi¨ sperare in una reunion dei Nevermore. Mi mancherÓ, talenti cosý sono davvero rari. 39 NO NO NO NO NO NO MI RIFIUTO DI CREDERCI.....ma che anno di merda Ú stato?! 38 Una delle pi¨ grandi voci nella storia della musica. Esattamente il 13 dicembre di 16 anni or sono se ne and˛ anche il grande Chuck Schuldiner. Riposate in pace grandi maestri 37 Sono addoloratissimo... Aveva una voce stupenda, una di quelle che ti afferravano le viscere e ti trasportavano nel mondo delle canzoni da lui cantate. Veramente un brutto colpo. Ciao Warrel, grazie di tutto. 36 Dispiace davvero tanto... RIP 35 Buon viaggio Warrel, grazie per le parole e la musica che ci hai lasciato. 34 Dico la veritÓ, anche se cinica forse. A me questa morte colpisce molto pi¨ di tanti pi¨ illustri che ci sono state in questi ultimi due anni. PerchÚ da lui, da solista o con i sanctuary, o in caso di reunion dei nevermore,mi aspettavo ancora tanta ottima musica, mi sembrava ancora in ottima forma e cob progetti interessanti. 33 R.I.P. 32 Ottimo interprete, r.i.p 31 Inaspettato... 30 Addio Darrel, sei stato testimone acceso di un certo modo di trasmettere il dolore interiore.. Degno rappresentante dell'Heavy Metal che resterÓ nel Tempo. 29 UN poeta se ne andato 28 R.I.P....mi / ci lasci un'ereditÓ immensa... 27 Ma noooo 26 Voce unica. Che peccato. 25 Nooooooooooooo 24 Addio Warrel r.i.p. 23 No assolutamente ma vedi a quel concerto c'ero anche io e avevo 18 anni, sai immaginarsi uno di un anno in pi¨ che dall'America suonava dall'altra parte del mondo di supporto ai megadeth fa impressione visto che io ero alle prime esperienze come spettatore e giÓ andare a Milano era una botta di adrenalina. 22 @tino, ma se come dici tu nell' '88 aveva 19 anni allora Ŕ del '69. Niente di "strano". Io non lo so. 21 Incredibile... 20 Uno dei miei miti... Notizia inaspettata che per me Ŕ stata una vera pugnalata. Ciao Warrel 19 Grandissima perdita... ....per quanto riguarda l'anno di nascita sono pi¨ propenso nel dire che fosse del 1961 anche perchŔ ''Released From The Crypt'' dei Serpent Knight Ŕ del 1983. 18 Del 69 mi sembra strano 17 rip 16 @Er Trucido: Gliel'ho segnalato io! 15 @klostri: sinceramente a questo punto non saprei, tutti i siti stranieri hanno riportato 48 al momento della news, wikipedia 56, mentre metal archives Ŕ stato cambiato da un momento all'altro, passando da 48 a 56, giusto per fare qualche esempio dell'attuale situazione. Siccome al momento non riesco ad avere certezze ho preferito togliere l'etÓ. 14 Mi spiace era un cantante straordinario ma l'ho seguito solo fino ai primi anni 90,,i nevermore mai ascoltati pi¨ di tanto. Comunque nell88 al clash aveva solo 19 anni. Cazzo io manco andavo a momenti in centro da solo 13 Mi spiace era un cantante straordinario ma l'ho seguito solo fino ai primi anni 90,,i nevermore mai ascoltati pi¨ di tanto. Comunque nell88 al clash aveva solo 19 anni. Cazzo io manco andavo a momenti in centro da solo 12 Bel fine 2017 di merda. Addio Nevermore e addio Sanctuary, due delle pi¨ grandi band metal di sempre. 11 in ogni caso giovane etÓ No che brutta notiziain ogni caso giovane etÓ 10 Non ci voglio credere...Ripposa In Pace, che perdita! Una tristezza assoluta, abbiamo perso una delle pi¨ belle voci della musica metal. 9 Capperi che brutta notizia ;-( porgo le pi¨ sentite condoglianze alla sua famiglia .... rip 8 No, non ci posso credere. Che brutta notizia. Proprio stamattina stavo ascoltando i Nevermore... Se ne Ŕ andato un grande. 7 @Er Trucido , ma allora vuol dire che quando era nei Serpent Knight aveva solo 14 anni? Nelle foto dell' epoca sembra molto pi¨ "vecchio". Pura curiositÓ . 6 In realtÓ facendo una rapida ricerca in rete si trovano due date di nascita, 1961 e 1969 e la pi¨ "gettonata" pare essere quest'ultima. 5 Bravo @gian. 4 ..allora Ŕ vero purtroppo..che brutta notizia, cazzo! 3 si ma dane di anni ne aveva 56... 2 R.I.P. 1 Mi spiace un casino...