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GENUS ORDINIS DEI + GIGANTOMACHIA
TRAFFIC CLUB - ROMA

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MOLLY HATCHET
BLOOM - MEZZAGO (MB)

15/12/17
SPEED STROKE + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

15/12/17
ELVENKING + ANCESTRAL
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

15/12/17
IFMT WINTER FEST (day 1)
CENTRO GIOVANILE CA VAINA - IMOLA

15/12/17
DEFLORE + DISUMANA RES
ALVARADO STREET - ROMA

16/12/17
JOHN DALLAS + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

16/12/17
CADAVERIA + GUESTS
CRASH - POZZUOLI (NA)

16/12/17
ELVENKING
OFFICINE SONORE - VERCELLI

16/12/17
MICHAEL ANGELO BATIO & BLACK HORNETS
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
UR: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming
14/12/2017 - 20:49 (47 letture)

ARTICOLI
07/12/2017
Live Report
SOLSTAFIR + MYRKUR + ARSTIDIR
Circolo Magnolia, Milano (MI), 28/11/2017
04/12/2017
Live Report
EUROPE + SOUL SELLER
Alcatraz, Milano, 29/11/2017
19/11/2017
Intervista
FLEURETY
Le belle sorprese
10/11/2017
Live Report
MAKE THEM SUFFER + NOVELISTS + CURSED EARTH
Circolo Svolta, Rozzano (MI), 04/11/2017
21/09/2017
Live Report
DREAMSHADE + MURDER VOID + INFERNAL NIGHTMARE
Circolo Svolta, Rozzano (MI), 15/09/2017
11/08/2017
Live Report
MAGMA PURE UNDERGROUND FESTIVAL
Villa Lydia, Vinchiaturo (CB), 05/08/2017
01/08/2017
Live Report
MARILYN MANSON + THE CHARM THE FURY
Ippodromo delle Capannelle, Roma, 25/07/2017
04/07/2017
Live Report
UNITED AS ONE FESTIVAL #3: D.R.I. + Wehrmacht + General Surgery + Guests
Kaleidos, Roviglio (RE), 30/06/2017
03/07/2017
Live Report
DEEP PURPLE + TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN
Mediolanum Forum, Assago (MI), 27/06/2017
13/04/2017
Live Report
TEXTURES + GUESTS
Circolo Colony, Brescia (BS), 08/04/17
16/03/2017
Live Report
OVERTURES + TEMPERANCE + ANCIENT MYTH
Rock Town, Cordenons (PN), 12/03/2017
26/02/2017
Live Report
KREATOR + SEPULTURA + SOILWORK + ABORTED
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI) - 21/02/2017
05/02/2017
Articolo
GLI OSCURI DIECI
Il black di Norvegia con gli occhi di altri
19/12/2016
Live Report
SAXON + OVERTURES
Live Club, Trezzo sull’Adda (MI) - 14/12/2016
18/12/2016
Articolo
MITOLOGIA, LETTERATURA E METAL
#9 - I POETI DEL NORD (PARTE QUARTA)
18/12/2016
Articolo
MITOLOGIA, LETTERATURA E METAL
#8 - I POETI DEL NORD (PARTE TERZA)
25/11/2016
Live Report
EUROPE + TAX THE HEAT
Alcatraz, Milano, 20/11/2016
23/11/2016
Live Report
BATTLE OF THE BAYS EUROPEAN TOUR: OBITUARY + EXODUS + PRONG + KING PARROT
Zona Roveri Music Factory, Bologna (BO), 19/11/2016
16/11/2016
Live Report
KAMPFAR + NEGURA BUNGET + SELVANS + GUEST
Traffic Club, Roma, 10/11/2016
07/11/2016
Articolo
MITOLOGIA, LETTERATURA E METAL
#7 – I POETI DEL NORD (PARTE SECONDA)
07/11/2016
Articolo
MITOLOGIA, LETTERATURA E METAL
#6 – I POETI DEL NORD (PARTE PRIMA)
02/11/2016
Live Report
OBSCURA + GUESTS
Cycle Club, Calenzano, Firenze, 29/10/2016
19/10/2016
Live Report
SLANDER + BACKJUMPER + NOMURA
Tesla, Molfetta (BA), 15/10/2016
14/10/2016
Intervista
OVERTURES
Dietro le quinte dello show, nessun artefatto.
01/10/2016
Intervista
MONDOSCURO
Scambi di identità
17/08/2016
Live Report
METAL CHURCH + SKANNERS + WHITE SKULL + BURNING BLACK
Phenomenon, Fontaneto d'Agogna (NO), 10/08/2016
04/07/2016
Articolo
MITOLOGIA, LETTERATURA E METAL
#5 – Nightfall in Middle Earth (Parte sesta)
19/07/2016
Articolo
MITOLOGIA, LETTERATURA E METAL
#4 – Nightfall in Middle Earth (Parte quinta)
05/04/2016
Live Report
DEATH TO ALL + OBSCURA
Traffic Live, Roma (RM), 30/03/2016
17/02/2016
Articolo
IN TOUR CON I KISS
Le storie on the road della Original KISS KREW - 1974-1976
01/02/2016
Live Report
AVERSIONS CROWN + RINGS OF SATURN + A NIGHT IN TEXAS + WORMHOLE + HUMAN IMPROVEMENT PROCESS
@Cycle Club, Calenzano (FI), 28/1/2016
27/01/2016
Articolo
MITOLOGIA, LETTERATURA E METAL
# 3 - Nightfall in Middle Earth (Parte Quarta)
04/12/2015
Live Report
EUROPE
Alcatraz, Milano (MI) , 28/11/2015
22/11/2015
Live Report
DEATHCRUSHER TOUR 2015
Carcass + Obituary + Napalm Death + Voivod, Estragon, Bologna (BO), 17/11/2015
31/10/2015
Live Report
FUROR GALLICO + SENTINUM + EVENDIM
Exenzia-Rock Club, Prato (PO) , 23/10/2015
12/10/2015
Articolo
MITOLOGIA, LETTERATURA E METAL
#2 - Nightfall in Middle-Earth (Parte Terza)
25/09/2015
Live Report
SATURNUS + HELEVORN
Padiglione 14, Collegno (TO) 20/09/2015
21/09/2015
Live Report
DAVID GILMOUR
Ippodromo del Visarno, Firenze (FI), 15/09/2015
03/09/2015
Articolo
MITOLOGIA, LETTERATURA E METAL
#1 - Nightfall in Middle-Earth (Parte Seconda)
01/08/2015
Intervista
LUCA TURILLI`S RHAPSODY
L'energia della creazione
19/07/2015
Intervista
BETWEEN THE BURIED AND ME
Viaggi nel tempo.
26/06/2015
Live Report
METAL PARTY, EDU FALASCHI TOUR 2015
Blow Rock, Catania, 20/06/2015
28/05/2015
Intervista
URIAH HEEP
Più forti del tempo
09/05/2015
Live Report
ARCTURUS + VULTURE INDUSTRIES + KRAKOW + SEVEN IMPALE
Locomotiv, Bologna - 03/05/15
31/03/2015
Live Report
THE ROAD TO DISSONANCE TOUR, ACT 1: THE ALGORITHM + GOT NO EGO + CODENAME: DELIRIOUS
Rock'n'Roll Club, Rho (MI), 26/03/2015
27/03/2015
Live Report
PURULENT DEATHFEST
Circolo Svolta, Rozzano (MI), 21/03/2015
13/03/2015
Live Report
FUROR GALLICO + VEXILLUM
Rock’N’Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 07/03/2015
07/03/2015
Articolo
SCORPIONS - URAGANO TEDESCO
La recensione
02/03/2015
Intervista
EUROPE
Il passato porta verso un nuovo futuro
04/02/2015
Articolo
MITOLOGIA, LETTERATURA E METAL
#0 - Nightfall in Middle-Earth (Parte Prima)
05/12/2014
Live Report
IN TORMENTATA QUIETE + FURYU + RED MASQUERADE
Alchemica, Bologna, 29/11/2014
23/11/2014
Live Report
MACHINE HEAD + DARKEST HOUR + DIABLO BLVD
Alcatraz, Milano, 19/11/2014
23/11/2014
Articolo
BEYOND THE IRON CURTAIN
# 6 - Alex Sanders, il Re delle Streghe
16/05/2014
Live Report
RECKLESS LOVE + BURNING BLACK + LIPSTICK + WICKED STARRR
Traffic Live Club, Roma, 09/05/2014
14/05/2014
Live Report
NECROMASS + GURU OF DARKNESS + PESTEM
Barbara Disco Lab, Catania (CT), 09/05/2014
07/05/2014
Live Report
NEGURA BUNGET + L`ALBA DI MORRIGAN + DELIRIUM X TREMENS
Seven Live, Vigodarzere (Padova) - 01/05/2014
09/03/2014
Articolo
LOOKING FOR EUROPE
La Recensione
11/02/2014
Live Report
TURISAS + STARKILL + OBLYVION
Zona Roveri, Bologna, 07/02/2014
09/02/2014
Live Report
CHURCH OF MISERY + BLACK RAINBOWS
Init, Roma, 05/02/2014
15/01/2014
Live Report
SATURNUS + DOOMRAISER + THE FORESHADOWING + SHORE OF NULL + (ECHO)
Circolo Colony, Brescia, 11/01/2014
14/01/2014
Live Report
DEATH MECHANISM + INJURY
Vampyria Gothic Cafè , Cella (RE), 11/01/2014
23/12/2013
Articolo
BEYOND THE IRON CURTAIN
# 5 - Metal e pena di morte
06/12/2013
Articolo
BEYOND THE IRON CURTAIN
# 4 - Charles Manson: L'empia famiglia
28/11/2013
Live Report
INCANTATION + RAGNAROK + SURVIVE + BASTARD SAINTS
Circolo Colony, Brescia, 23/11/2013
24/11/2013
Live Report
DEATH TO ALL + OBSCURA + FAUST + DARKRISE
Rock’n’Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 19/11/2013
13/11/2013
Intervista
SEPULTURA
La passione di una vita
06/11/2013
Live Report
ARCTURUS + RIUL DOAMNEI + NO MORE FEAR + ARTAIUS
Tempo Rock, Gualtieri (RE), 02/11/2013
11/10/2013
Articolo
BEYOND THE IRON CURTAIN
# 3 - Aleister Crowley, l'occultista del rock
09/09/2013
Articolo
BEYOND THE IRON CURTAIN
# 2 - Metal e Satanismo, parte seconda
21/08/2013
Articolo
BEYOND THE IRON CURTAIN
# 1 - Metal e Satanismo, parte prima
28/07/2013
Intervista
PROGENIE TERRESTRE PURA
Tecnologia e possibilità.
15/07/2013
Intervista
PENSEES NOCTURNES
L'Arte per sconfiggere la Noia.
08/07/2013
Live Report
NEUROSIS + UFOMMAMUT
Magnolia, Milano, 04/07/2013
24/06/2013
Live Report
AIRBOURNE + THE GUESTZ
Orion Live Club, Roma, 19/06/2013
17/06/2013
Live Report
STONE SOUR + KARNIVOOL
Estragon, Bologna, 12/06/2013
29/05/2013
Live Report
DISCHARGE + ANTI YOU + RAISE YOUR PITCH
Traffic Club, Roma, 24/05/2013
22/05/2013
Live Report
LUCIFER OVER EUROPE TOUR 2013 - AGALLOCH + FEN
15-16/05/2013, Motstovna, Nova Gorica - Traffic Club, Roma
10/05/2013
Live Report
THE GREAT MASS OVER EUROPE TOUR 2013 – SEPTICFLESH + FLESHGOD APOCALYPSE + CARACH ANGREN + DESCENDING
Fillmore, Cortemaggiore (PC), 06/05/2013
08/05/2013
Intervista
AS THEY BURN
Vita, Baguettes & Breakdown
17/04/2013
Live Report
FIRE WALK WITH ME tour vol II - VREID, SOLEFALD, IN VAIN
14-15/04/2013, Colony, Travagliato(BS)/Cycle Club, Firenze
02/03/2013
Live Report
CANNIBAL CORPSE + DEVILDRIVER + THE BLACK DAHLIA MURDER + HOUR OF PENANCE
Alcatraz, Milano, 26/02/2013
13/02/2013
Intervista
HAUT&COURT
L’Energia del Crust e la Follia del Mathcore
11/12/2012
Live Report
OPHIS + GRAND SUPREME BLOOD COURT + DESASTER + ROADKILL XIII + SLAUGHTER COMMAND
Ohrakel, Ingolstadt (Monaco di Baviera, Germania), 01/12/2012
10/12/2012
Live Report
MESHUGGAH + DECAPITATED + C.B MURDOC
Alcatraz, Milano, 05/12/2012
04/12/2012
Live Report
MARK LANEGAN BAND + CREATURES WITH THE ATOM BRAIN + BRUCE GARWOOD + LYENN
Viper Theatre, Firenze, 30/11/2012
31/10/2012
Live Report
NATRON + TRAUMAGAIN + CROMIA OSCURA
Rassegna Metal Maniacs, Barbara Disco Lab (CT), 27/10/2012
30/10/2012
Live Report
EUROPE + STONERIDER
Viper Theatre, Firenze, 25/10/2012
20/09/2012
Intervista
NEGURA BUNGET
Spiritualità transilvana
13/08/2012
Intervista
FUROR GALLICO
Festival celtici e nuovo disco tra presente e futuro
24/06/2012
Live Report
A BURIED EXISTENCE + FAUST + TRAUMAGAIN + 3 OF 8
H.M. Club, Catona (RC), 17/06/2012
28/05/2012
Live Report
KIKO LOUREIRO
Hotel Europa, Messina, 20/05/2012
17/04/2012
Live Report
BLAZE BAYLEY + DOBERMANN + SANURYA
Il Peocio, Trofarello (TO), 13/04/2012
27/03/2012
Live Report
OBSCURA + SPAWN OF POSSESSION + GOROD + EXIVIOUS + 26THOUSANDYEARS
Blogos, Casalecchio di Reno (BO), 25/03/2012
08/03/2012
Live Report
TEXTURES + SYLOSIS + DESTRAGE
Rock N' Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 02/03/2012
03/02/2012
Live Report
FUROR GALLICO
Closer Club, Roma, 27/01/2012
20/01/2012
Live Report
MACHINE HEAD + BRING ME THE HORIZON + DEVILDRIVER + DARKEST HOUR
Alcatraz, Milano, 13/11/2011
16/01/2012
Articolo
BURZUM
Ea, Lord of the Depths
28/12/2011
Articolo
FREDDIE MERCURY
Chi vuol vivere per sempre?
12/12/2011
Live Report
FUROR GALLICO + GOTLAND + LOU QUINSE
Taurus, Ciriè (TO), 03/12/2011
10/12/2011
Live Report
KARMA TO BURN + CAMION
Sinister Noise, Roma, 04/12/2011
04/12/2011
Live Report
ROCK FOR LIGURIA
Red Vibes, Le Badie di Castellina Marittima (PI), 26/11/2011
02/12/2011
Intervista
KIKO LOUREIRO
La vita da musicista è una figata!
30/11/2011
Live Report
BUNKER 66 + GURU OF DARKNESS + CO2
Insomnia, Scordia (CT), 25/11/2011
24/11/2011
Articolo
FREDDIE MERCURY
Un vero mito non muore mai
16/11/2011
Live Report
VOMITORY + PROSTITUTE DISFIGUREMENT + altri
Blackout Club, Roma, 11/11/2011
29/10/2011
Live Report
EXHUMED + CEPHALIC CARNAGE + BEYOND MURDER + HELLVATE
Traffic Club, Roma, 19/10/2011
28/10/2011
Articolo
BURZUM
Le frontcover: le immagini che parlano di Varg
26/09/2011
Live Report
AURA NOIR
Circolo Degli Artisti, Roma, 21/09/2011
06/06/2011
Live Report
STORMLORD + HOUR OF PENANCE + ROSAE CRUCIS + AIRLINES OF TERROR
Roma Delenda Est, Blackout Club, Roma, 04/03/2011
24/05/2011
Intervista
A BURIED EXISTENCE
Voci del metal meridionale
19/05/2011
Live Report
HATE ETERNAL + OBSCURA + BENEATH THE MASSACRE + DEFILED
Rock N' Roll Arena, Romagnano sesia (NO), 13/05/2011
12/04/2011
Live Report
ELVENKING + FOLKSTONE + BURNING BLACK
People Club, 09/04/2011, Vicenza
11/02/2011
Articolo
HIDDEN TREASURES
# 2 - Ritorno a Discolandia
14/12/2010
Intervista
EURO GROOVE DEPARTMENT
Questione di feeling
12/12/2010
Articolo
JURASSIC ROCK
# 25 - Iron Butterfly: il pesante volo della farfalla di ferro
08/12/2010
Live Report
ELUVEITIE + SPELLBLAST + FUROR GALLICO
Mac2, Schio, 03/12/2010
03/12/2010
Articolo
JURASSIC ROCK
# 24 - Smoke On The Water: quando la Storia si fa Leggenda
25/10/2010
Articolo
JURASSIC ROCK
# 23 - Close To The Edge: Ai Limiti Dell'Impossibile...
12/10/2010
Articolo
HIDDEN TREASURES
# 1 - Le meraviglie di un collezionista
27/09/2010
Live Report
OZZY OSBOURNE + KORN
Palasharp, Milano, 22/09/2010
26/09/2010
Articolo
L'AMORE E' PIU' FREDDO DELLA MORTE (ED IL SESSO PURE)
Piccola guida ai testi dei Rammstein
13/09/2010
Articolo
JURASSIC ROCK
# 22 - Jimi & Janis
18/07/2010
Intervista
FUROR GALLICO
(Terzo) tempo di folk metal
14/07/2010
Live Report
OZZY OSBOURNE + LABYRINTH
Villa Contarini, Piazzola Sul Brenta (PD), 05/07/2010
29/06/2010
Articolo
JURASSIC ROCK
# 21 - School's Out
31/05/2010
Articolo
JURASSIC ROCK
# 20 - 1970: Belli e quarantenni
29/05/2010
Live Report
UNHOLY TITANS TOUR 2010
Rock 'N' Roll Arena, Romagnano Sesia, 17/05/2010
30/04/2010
Articolo
JURASSIC ROCK
# 19 - Paul Is Dead?
26/04/2010
Live Report
SPELLBLAST + FUROR GALLICO
Live Keller, Curno (BG), 23/04/2010
20/04/2010
Live Report
HAGGARD + FUROR GALLICO
Live Club, Trezzo Sull'Adda (MI), 11/04/2010
29/03/2010
Articolo
JURASSIC ROCK
# 18 - Creedence Clearwater Revival
14/03/2010
Live Report
AIRBOURNE + BLACK RAINBOWS
Una serata all'insegna dell'Hard Rock
06/03/2010
Live Report
LAMB OF GOD + JOB FOR A COWBOY + AUGUST BURNS RED + BETWEEN THE BURIED AND ME
Alpheus, Roma, 24/02/2010
28/02/2010
Articolo
JURASSIC ROCK
# 17 - COVER STORY: Equipe 84, Corvi ed altri animali...
31/01/2010
Articolo
JURASSIC ROCK
# 16 - C'era una volta Rino Gaetano
07/01/2010
Articolo
TRA ROCK E LETTERATURA
Led Zeppelin
20/12/2009
Articolo
JURASSIC ROCK
# 15 - II ritorno del "Biglietto per l'Inferno"
15/12/2009
Live Report
AHAB + IN MOURNING
Kolony Metal Fest
11/12/2009
Live Report
NEIL MURRAY
Il Serpente Bianco colpisce ancora!
30/11/2009
Articolo
TRA ROCK E LETTERATURA
Queen
23/11/2009
Articolo
JURASSIC ROCK
# 14 LOU ADLER - Il "papa'" dei Figli dei Fiori
13/11/2009
Live Report
FOLKSTONE + DEATH ARMY + FUROR GALLICO
Il concerto di Halloween
26/10/2009
Articolo
JURASSIC ROCK
# 13 Mad Dogs & Englishmen - The Crazy Baraonda
21/09/2009
Articolo
JURASSIC ROCK
# 12 Il ragazzo con la pistola
05/08/2009
Articolo
JURASSIC ROCK
#11 Abbey Road compie 40 anni
26/07/2009
Articolo
JURASSIC ROCK
#10 - STEVE WINWOOD - L'incredibile storia di Mr. Fantasy
11/06/2009
Intervista
MAURO GELSOMINI
A tu per tu con il nemico
03/06/2009
Live Report
ZETAZEROALFA + AURORA
Neutro relativo
25/05/2009
Intervista
PENSEES NOCTURNES
Dalla Francia con dolore
22/05/2009
Articolo
JURASSIC ROCK
#9 VERY 'EAVY...VERY 'UMBLE - Uriah Heep Gli incompresi dell'Heavy Metal
12/05/2009
Intervista
MOURNFUL CONGREGATION
Lenti movimenti del cosmo
17/04/2009
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JURASSIC ROCK
#8 - Twentieth Century's Albums
10/03/2009
Articolo
JURASSIC ROCK
#7 THE CREAM - The Dream of a Dream Team
04/02/2008
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#6 ALO - ANDREW LOOG OLDHAM: come si inventa la più grande band di rock & roll del pianeta
09/01/2009
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#5 WHO'S NEXT - "The Who" Genio e sregolatezza
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#4 WOODSTOCK - Tutto ciò che non vi hanno mai detto...
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#3 Deep Purple In Rock
03/10/2008
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#2 From Genesis to... Travagliato
18/09/2008
Articolo
JURASSIC ROCK
#1 Grand Funk Railroad
28/07/2008
Editoriale
APERTURA NUOVO FORUM
Un grande spazio per fiammanti discussioni
30/10/2007
Live Report
ANTIDOTE TOUR
La data di Milano
21/08/07
Intervista
EDEN'S CURSE
Parla Paul Logue
21/07/2007
Live Report
SEPULTURA + MEDIA SOLUTION + CONCRETE BLOCK + MOTH`S CIRCLE FLIGHT
Altromondo, Elba, 29/06/2007
10/03/07
Live Report
DEEP PURPLE
Lo show di Acireale
9/03/07
Intervista
STONE SOUR
Parla Shawn Economaki
24/01/07
Live Report
EUROPE
La data di Roma
16/09/2006
Live Report
SEPULTURA + IN FLAMES
New Age, Roncade, 09/04/2006
27/01/2006
Intervista
TORTURE KILLER
Parla Jari Laine
22/11/2004
Live Report
EUROPE
Alcatraz, Milano, 04/11/2004
 
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