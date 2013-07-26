      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

15/12/17
AVENGED SEVENFOLD
The Stage - deluxe edition

15/12/17
DIRGE
Alma | Baltica

15/12/17
AERODYNE
Breaking Free

15/12/17
DE LA MUERTE
Venganza

15/12/17
DSEASE
Rotten Dreams

15/12/17
ASKING ALEXANDRIA
Asking Alexandria

15/12/17
MISTHERIA
Gemini

15/12/17
NEIGE MORTE
Trinnt

15/12/17
L`ALBA DI NUOVO
L`Alba di Nuovo

15/12/17
MATERDEA
A Rose for Egeria - Deluxe Edition

CONCERTI

15/12/17
MOLLY HATCHET
BLOOM - MEZZAGO (MB)

15/12/17
SPEED STROKE + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

15/12/17
ELVENKING + ANCESTRAL
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

15/12/17
IFMT WINTER FEST (day 1)
CENTRO GIOVANILE CA VAINA - IMOLA

15/12/17
DEFLORE + DISUMANA RES
ALVARADO STREET - ROMA

16/12/17
JOHN DALLAS + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

16/12/17
CADAVERIA + GUESTS
CRASH - POZZUOLI (NA)

16/12/17
ELVENKING
OFFICINE SONORE - VERCELLI

16/12/17
MICHAEL ANGELO BATIO & BLACK HORNETS
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

16/12/17
BLASPHEMY + ONE TAIL ONE HEAD + POSSESSION + GUEST
CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA
WATAIN: online il lyric video di ''Sacred Damnation''
15/12/2017 - 10:58 (45 letture)

RECENSIONI
68
85
75
ARTICOLI
07/04/2014
Live Report
WATAIN + DEGIAL + NECROMASS
Auditorium FLOG, Firenze (FI), 02/04/2014
 
ALTRE NOTIZIE
15/12/2017 - 10:58
WATAIN: online il lyric video di ''Sacred Damnation''
31/10/2017 - 16:45
WATAIN: ecco il video di 'Nuclear Alchemy'
03/10/2017 - 16:37
WATAIN: annunciato un nuovo singolo EP per fine mese
03/08/2017 - 19:42
WATAIN: atteso per gennaio il nuovo album
18/07/2016 - 19:56
EINDHOVEN METAL MEETING: dentro Bölzer, Der Weg Einer Freiheit e Watain
29/03/2014 - 15:19
WATAIN: i dettagli della data di Firenze
23/12/2013 - 23:42
WATAIN: due date in Italia ad aprile
05/12/2013 - 18:55
WATAIN: guarda il nuovo video
20/08/2013 - 20:22
WATAIN: tutto il nuovo album in streaming
26/07/2013 - 21:27
EINDHOVEN METAL MEETING: aggiunti Watain, Fleshgod Apocalypse e Deus Mortem
ULTIME NOTIZIE
15/12/2017 - 11:48
IN THOUSAND LAKES: online il lyric video di 'Proteus'
15/12/2017 - 11:37
VENOM INC: annunciato il tour europeo coi Suffocation, in Italia a marzo
15/12/2017 - 11:32
COCHISE: il video di 'Swans'
15/12/2017 - 11:28
NEIGE MORTE: tutto il nuovo album in streaming
15/12/2017 - 11:18
CIRCUS MAXIMUS: tre date in Italia a maggio
15/12/2017 - 11:11
OVERCHARGE: nuovo EP in arrivo, ecco il video della titletrack
15/12/2017 - 11:01
A MELODIC ROCK NIGHT: il 24 febbraio a Como, ecco il programma
15/12/2017 - 11:01
VOODOO CIRCLE: in streaming un nuovo brano
15/12/2017 - 10:38
SUMMER BREEZE: dentro i Bloodbath e i Broken Teeth
15/12/2017 - 10:29
WACKEN OPEN AIR: ecco i nuovi nomi
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     