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METALDAYS: i Judas Priest headliner dell'edizione 2018
15/12/2017 - 12:14 (120 letture)
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Arriva pochi minuti fa tramite gli organizzatori del festival l'annuncio circa l'headliner principale dell'edizione 2018 del MetalDays: saranno i Judas Priest a guidare stavolta l'evento.
Ricordiamo che la manifestazione si terrà a Tolmin (Slovenia) dal 22 al 28 luglio 2018.
Ecco di seguito il bill aggiornato:
1000MODS
A SERENADE TO KILL
ACCEPT
ALESTORM
ALIEN WEAPONRY
ANAKIM
AND THERE WILL BE BLOOD
ANNISOKAY
ANY GIVEN DAY
ARMAHDA
ASYLUM PYRE
ATER ERA
ATHIRIA
ATTIC
BATTLE BEAST
BATTLESWORD
BEARDED BASTARDS
BEHEMOTH
BELPHEGOR
BLACK REAPER
BLEEDING GODS
BÖLZER
BRUTART
CANNIBAL CORPSE
CARONTE
CARRION
CHILDREN OF BODOM
CHRONOSPHERE
COPIA
CORONER
CROWN THE FALLEN
DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT
DAWNLESS
DEATH ALLEY
DEKADENT
DEMONICAL
DIAMOND HEAD
DREAMSPIRIT
DUST BOLT
DYING GORGEOUS LIES
ELUVEITIE
ENSIFERUM
EPICA
EVENDIM
EXIST IMMORTAL
FEARANCY
FIRTAN
FORJA
GIRLSCHOOL
GOATWHORE
GRUESOME
GUT
HANGAR 55
HARAKIRI FOR THE SKY
HATE
HATE ETERNAL
HATEBREED
HEART ATTACK
HECATE ENTHRONED
HEXA MERA
INGESTED
JIG AI
JINJER
JUDAS PRIEST
LORDS OF BLACK
LOUDNESS
MALEMORT
MANTAR
MASTER
MEMBRANCE
METAL ALLEGIANCE
MOROS
MOROST
MUNICIPAL WASTE
MYRKUR
OMEGA SUN
OMOPHAGIA
ORCUS O DIS
OUBLIETTE
PICTURA POESIS
PILLORIAN
PRIMORDIAL
RAGE
REJECT THE SICKNESS
ROTTEN SOUND
SAILL
SASQUATSCH
SCHAMMASCH
SHADE EMPIRE
SHINING
SINISTRO
SISTER OF SUFFOCATION
SKELETONWITCH
SLEEPERS’ GUILT
SOBER ASSAULT
SORCERER
SPLINTERBOMB
STORM SEEKER
SUPREME CARNAGE
TEN TON SLUG
THE LURKING FEAR
THURISAZ
TROLLORT
TURBOWARRIORS OF STEEL
TYRMFAR
ULTHA
VAD
VALUK
VASECTOMY
VICTORIUS
VIRVUM
VOICE OF RUIN
VREDHAMMER
VUUR
WARBEAST REMAINS
WATAIN
WINTERHORDE
WÖMIT ANGEL
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