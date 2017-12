Questo è un gruppo fantastico con una cantante straordinaria oltre che avvenente. Il precedente è un ottimo lavoro per chi ama le sonorità alla vecchi opeth e sono straordinari anche a reinterpretare, vedi la cover di solitude di candlemass, un po’ meno quella di night in white satin dove viene letteralmente rovinata nel refrain da orribili inserti di batteria in blast beat.che non servono assolutamente a nulla se non a deturpare una canzone splendida,