VOODOO CIRCLE: ascolta un nuovo brano

15/12/17
AVENGED SEVENFOLD
The Stage - deluxe edition
15/12/17
DIRGE
Alma | Baltica
15/12/17
AERODYNE
Breaking Free
15/12/17
DE LA MUERTE
Venganza
15/12/17
DSEASE
Rotten Dreams
15/12/17
ASKING ALEXANDRIA
Asking Alexandria
15/12/17
MISTHERIA
Gemini
15/12/17
NEIGE MORTE
Trinnt
15/12/17
L`ALBA DI NUOVO
L`Alba di Nuovo
15/12/17
MATERDEA
A Rose for Egeria - Deluxe Edition
15/12/17
MOLLY HATCHET
BLOOM - MEZZAGO (MB)
15/12/17
SPEED STROKE + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
15/12/17
ELVENKING + ANCESTRAL
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
15/12/17
IFMT WINTER FEST (day 1)
CENTRO GIOVANILE CA VAINA - IMOLA
15/12/17
DEFLORE + DISUMANA RES
ALVARADO STREET - ROMA
16/12/17
JOHN DALLAS + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
16/12/17
CADAVERIA + GUESTS
CRASH - POZZUOLI (NA)
16/12/17
ELVENKING
OFFICINE SONORE - VERCELLI
16/12/17
MICHAEL ANGELO BATIO & BLACK HORNETS
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
16/12/17
BLASPHEMY + ONE TAIL ONE HEAD + POSSESSION + GUEST
CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA