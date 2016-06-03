ASENBLUT: a febbraio un nuovo EP, ecco i dettagli

16/12/17
NOCTURNE (AUS)
The Burning Silence
20/12/17
CENTRIPETAL FORCE
Eidetic
22/12/17
JARUN
Sporysz
22/12/17
UR
Black Vortex
02/01/18
JOE SATRIANI
What Happens Next
05/01/18
WATAIN
Trident Wolf Eclipse
05/01/18
VHORTHAX
Nether Darkness
05/01/18
SINISTRO
Sangue Cássia
05/01/18
MAGICK TOUCH
Blades, Chains, Whips & Fire
05/01/18
SUMMONING
With Doom We Come
16/12/17
JOHN DALLAS + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
16/12/17
CADAVERIA + GUESTS
CRASH - POZZUOLI (NA)
16/12/17
ELVENKING
OFFICINE SONORE - VERCELLI
16/12/17
MICHAEL ANGELO BATIO & BLACK HORNETS
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
16/12/17
BLASPHEMY + ONE TAIL ONE HEAD + POSSESSION + GUEST
CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA
16/12/17
IFMT WINTER FEST (day 2)
CENTRO GIOVANILE CA VAINA - IMOLA
16/12/17
SPEED STROKE
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
16/12/17
WIND ROSE + MORGARTEN + AEXYLIUM
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
17/12/17
ELVENKING
TRAFFIC CLUB - ROMA
22/12/17
HOCICO + FIRST BLACK POPE
ELYON CLUB - ROZZANO (MI)