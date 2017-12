Che gran peccato! Una band che con" Salome" aveva raggiunto un livello di gran qualità , e che mostrava grandi prospettive di crescita... si è fatta scappare una voce interessante e "fuori dal coro" come LIsa , per inseguire questo "abominio sonoro" che altro non è se non un clone, di un clone, di un clone, di un clone ... assolutamente anonimo e sciapo. In questo caso: "...chi è causa del suo mal pianga se stesso". Peccato e ancora peccato.