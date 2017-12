FIRENZE ROCKS: annunciati gli Helloween di spalla agli Iron Maiden!

20/12/2017 - 11:46 (386 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 16 Visti gia' a Milano.... però, rivederli.... un pensierino ai 2 giorni con ozzy mi sa che ce lo faccio. 15 Zero interessse per quel che mi riguarda. 14 quei soldi per tutta sta roba è pure poco. Bravi organizzatori, non me lo sarei aspettato...l'Italia si ricrede sempre negli ultimi tempi supplementari 13 a me i concerti d'inverno fanno schifo (e non vado neanche se mi vengono a prendere i carabinieri) quindi lo capisco benissimo 12 Mio Dio, ora mi strappo sul serio gli occhi o direttamente il cuore. Stanto cielo, perchè tutto il meglio del meglio dal vivo avviene solo e soltanto d'estate mi domando??? 11 ..... un si pole mancare 10 Ehi Silvia sei contenta? ?? Facci un pensierino ..dai! 9 giustissimo @Giaxomo, errore mio! Ero convintissima fosse la prima edizione perché lo scorso anno non lo avevo intercettato. Certo il bill di quest'anno sembra non avere concorrenze con le altre proposte nelle altre città.. Ora correggo il refuso comunque, grazie per la segnalazione 8 Yeah. Master michael 7 e dove sua maestà kiske ha fatto il debutto in società 6 Ps. Gran video. 5 Dovrebbe essere il pumpkins united tour. Grandi @Tino, anche a me è venuto in mente il trentennale 4 tra l'altro è il trentennale del mitico monster di modena dove entrambi si sono avvicendati sul palco 3 ma con kiske o quelli standard? comunque bello per chi andrà, io me li vedo a milano 2 Grande, Aviva firenze rock 1 Seconda edizione, o sbaglio?