THERION: online un nuovo brano

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20/12/2017 - 18:10 (139 letture)

ocram
Mercoledì 20 Dicembre 2017, 19.49.48
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Bel pezzo, non eccenzionale perchè da loro è lecito aspettarsi ben altri livelli. Rimango comunque molto fiducioso.
RECENSIONI
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