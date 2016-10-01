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31/12/17
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PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS: online un nuovo video
22/12/2017 - 16:09 (110 letture)

Elluis
Sabato 23 Dicembre 2017, 13.50.43
1
Cover fatta bene, ma io aspetto il disco con i pezzi originali, e mi aspetto un bell'album rock; già il primo singolo promette bene...
RECENSIONI
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