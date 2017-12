NACHTMYSTIUM: annunciato un nuovo Ep per il 2018

27/12/2017 - 18:05 (113 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 2 La copertina è bella malata come piace a me, il problema è Black Judd. Speriamo si sia dato una bella ripulita in questi 5 anni burrascos, a dir poco. Del suo talento eclettico, beh, mai dubitato una singola volta. 1 credo che andranno più in là nella sperimentazione guardando dalla loro copertina. Una roba intellettuale malata? vediamo... Mai deluso