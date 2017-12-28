SOLDIERS OF SOLACE: a gennaio il nuovo disco, ecco i dettagli

02/01/18
JOE SATRIANI
What Happens Next
05/01/18
MAGICK TOUCH
Blades, Chains, Whips & Fire
05/01/18
SUMMONING
With Doom We Come
05/01/18
WATAIN
Trident Wolf Eclipse
05/01/18
SINISTRO
Sangue Cássia
05/01/18
VHORTHAX
Nether Darkness
12/01/18
NIGHT DEMON
Darkness Remains - Expanded Edition
12/01/18
HAMFERD
Támsins likam
12/01/18
WHITE WIZZARD
Infernal Overdrive
12/01/18
MYSTIC PROPHECY
Monuments Uncovered
31/12/17
HOLY SHIRE + CHECKMATE + GUESTS
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)
05/01/18
BACK IN DARKNESS VOL.2
SUNSET GARDEN - LAINATE (MI)
06/01/18
RAGE + FIREWIND + SONDAG
LEGEND CLUB - MILANO
06/01/18
CROMADURA + STONEDRIFT
FUORI PORTA PUB - CAPPELLA DI CASALMAGGIORE (CR)
10/01/18
SEPTICFLESH + INQUISITION + HIEROPHANT
ALCHEMICA CLUB - BOLOGNA
11/01/18
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CIRCOLO COLONY - BRESCIA
11/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
TRAFFIC CLUB - ROMA
11/01/18
HIEROPHANT
ARCI DALLO' - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
12/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
12/01/18
HIEROPHANT
MAGAZZINO SUL PO - TORINO