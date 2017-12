ICED EARTH: nel 2019 inizieranno a ri-registrare i primi dischi

30/12/2017 - 18:49 (139 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 3 Davvero oh, che palle queste ri-registrazioni... Che poi "Night Of The Stormrider" lo trovo perfetto sia con quella produzione e soprattutto con quella voce. Con Stu Block non sarebbe la stessa cosa, per quanto bravo. 2 mamma mia che noia riregistrare i dischi vecchi!!...nel senso proprio tecnico...pensa te poi se uno è costretto a farlo per bypassare i vecchi contratti! Ma il notizione è quello della ripresa dei lavori per un nuovo album targato Demons and wizards!!! il debut non mi era dispiaciuto! 1 Non sono amante di queste operazioni, ma un Night of the Stormrider con una bella registrazione e una voce migliore ha solo che da guadagnare..