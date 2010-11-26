      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Unsung Prophets & Dead Messiahs - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

05/01/18
VHORTHAX
Nether Darkness

05/01/18
WATAIN
Trident Wolf Eclipse

05/01/18
SINISTRO
Sangue Cássia

05/01/18
MAGICK TOUCH
Blades, Chains, Whips & Fire

05/01/18
SUMMONING
With Doom We Come

12/01/18
HEIDEVOLK
Vuur van verzet

12/01/18
TRESPASS
Footprints in the Rock

12/01/18
CORROSION OF CONFORMITY
No Cross No Crown

12/01/18
BLEEDING GODS
Dodekathlon

12/01/18
LEAVES` EYES
Sign of the Dragonhead

CONCERTI

05/01/18
BACK IN DARKNESS VOL.2
SUNSET GARDEN - LAINATE (MI)

06/01/18
RAGE + FIREWIND + SONDAG
LEGEND CLUB - MILANO

06/01/18
CROMADURA + STONEDRIFT
FUORI PORTA PUB - CAPPELLA DI CASALMAGGIORE (CR)

06/01/18
MORTUARY DRAPE + ENTIRETY + KHEPHRA
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

10/01/18
SEPTICFLESH + INQUISITION + HIEROPHANT
ALCHEMICA CLUB - BOLOGNA

11/01/18
SEPTICFLESH + INQUISITION
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

11/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
TRAFFIC CLUB - ROMA

11/01/18
HIEROPHANT
ARCI DALLO' - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

12/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

12/01/18
HIEROPHANT
MAGAZZINO SUL PO - TORINO
ORPHANED LAND: in streaming il lyric video di ''We Do Not Resist''
05/01/2018 - 14:23 (70 letture)

ocram
Venerdì 5 Gennaio 2018, 14.29.41
1
Capolavoro!
RECENSIONI
85
93
88
80
85
ARTICOLI
19/11/2016
Live Report
ORPHANED LAND + VOODOO KUNGFU + IMPERIAL AGE + CRISALIDA
Dagda Live Club, Borgo Priolo (PV), 13/11/2016
27/10/2015
Live Report
ORPHANED LAND + STIMMGEWALT CHOIR + MOLLLUST + HELFIR
Circolo MAME, Padova (PD), 22/10/2015
03/07/2015
Live Report
ORPHANED LAND + LAMBSTONE
Liffrock Open Air, Gavirate (VA) - 28/06/2015
10/05/2015
Live Report
BLIND GUARDIAN + ORPHANED LAND
Alcatraz, Milano, 05/05/2015
27/10/2013
Live Report
ORPHANED LAND + KLONE + MATRICEDE + MARS CHRONICLES + EMBRACE OF DISARMONY
Traffic Club, Roma, 22/10/2013
23/02/2012
Intervista
ORPHANED LAND
La strada per Romagnano Sesia
15/11/2011
Live Report
ORPHANED LAND + ARKAN + MYRATH + ARTWEG
Rock N' Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 10/11/2011
04/12/2010
Live Report
AMORPHIS + ORPHANED LAND + GHOST BRIGADE
Estragon, Bologna, 26/11/2010
 
ALTRE NOTIZIE
05/01/2018 - 14:23
ORPHANED LAND: in streaming il lyric video di ''We Do Not Resist''
08/12/2017 - 17:23
ORPHANED LAND: online il video del brano con Hansi Kürsch
23/11/2017 - 13:37
ORPHANED LAND: ascolta il teaser del nuovo album
01/11/2017 - 23:08
ORPHANED LAND: due date in Italia nel marzo del prossimo anno
26/10/2017 - 16:26
ORPHANED LAND: a gennaio il nuovo album, ecco i dettagli
06/07/2017 - 15:52
ORPHANED LAND: titolo e data di pubblicazione del nuovo album
10/11/2016 - 11:36
ORPHANED LAND: questa domenica al Dagda, ecco gli orari
16/10/2016 - 11:43
ORPHANED LAND: in arrivo le ristampe di 'Sahara' e 'El Norra Alila'
08/07/2016 - 09:45
ORPHANED LAND: primo teaser del side project
10/06/2015 - 09:50
ORPHANED LAND: quattro concerti acustici in Italia ad ottobre
ULTIME NOTIZIE
05/01/2018 - 17:12
DESTROYER 666: annunciato il nuovo Ep e nuovo pezzo in streaming
05/01/2018 - 16:30
DEFECTO: firmano per Black Lodge
05/01/2018 - 16:26
PERFECT BEINGS: nuovo video online
05/01/2018 - 14:38
BLEEDING GODS: ecco il lyric video di ''Beloved By Artemis''
05/01/2018 - 14:33
DENNIS STRATTON: il 24 marzo in provincia di Monza
05/01/2018 - 14:30
ARKONA: disponibile un video dal nuovo album
05/01/2018 - 14:24
MAGICK TOUCH: tutto il nuovo disco in streaming
05/01/2018 - 14:18
PRELUDIO ANCESTRAL: 'Oblivion' uscirà a marzo, ecco i dettagli e il singolo
05/01/2018 - 14:15
REVERTIGO: online il lyric video di ''The Cause''
05/01/2018 - 14:12
SHADES OF SORROW: firmano per la Sliptrick Records
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     