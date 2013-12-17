ARKONA: disponibile un video dal nuovo album

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ocram
Venerdì 5 Gennaio 2018, 14.35.44
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pezzo bellissimo, in linea con il primo singolo e con quanto fatto in Yav, però avverto un minor uso degli elementi folk rispotto a Slovo e Goi, Rode, Goi. Vederemo...
RECENSIONI
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