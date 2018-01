HELLISH GOD: in streaming l'album di debutto

3 Poche parole: questo é il Death Metal 😈 2 a me è in arrivo... 💪 1 Me l'ordino..questo è una bomba!