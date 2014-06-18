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12/01/18
NIGHT DEMON
Darkness Remains - Expanded Edition

12/01/18
WHITE WIZZARD
Infernal Overdrive

12/01/18
TRESPASS
Footprints in the Rock

12/01/18
CORROSION OF CONFORMITY
No Cross No Crown

12/01/18
HAMFERD
Támsins likam

12/01/18
HEIDEVOLK
Vuur van verzet

12/01/18
LEAVES` EYES
Sign of the Dragonhead

12/01/18
MYSTIC PROPHECY
Monuments Uncovered

12/01/18
GREYFELL
Horsepower

12/01/18
GREYFELL
Horsepower

CONCERTI

10/01/18
SEPTICFLESH + INQUISITION + HIEROPHANT
ALCHEMICA CLUB - BOLOGNA

11/01/18
SEPTICFLESH + INQUISITION
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

11/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
TRAFFIC CLUB - ROMA

11/01/18
HIEROPHANT
ARCI DALLO' - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

12/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

12/01/18
HIEROPHANT
MAGAZZINO SUL PO - TORINO

12/01/18
SELF ESTEEM + EIGHTERS + ROUND7 + ATTEMPTS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA

12/01/18
RESTOS HUMANOS + BOIA
BANDIDOS PLACE - MESSINA

13/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

13/01/18
NODE + ULVEDHARR
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
BLACK LABEL SOCIETY: nuovo brano online
08/01/2018 - 19:53 (88 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
21/06/2014
Live Report
BLACK SABBATH + BLACK LABEL SOCIETY + REIGNWOLF
Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO), 18/06/2014
 
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