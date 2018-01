CHRIS TSANGARIDES: morto il celebre produttore di Judas Priest, Thin Lizzy e molti altri

08/01/2018 - 20:42 (135 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 3 Conservo gelosamente la prima stampa in vinile (fatta in Olanda) di Painkiller, e ricordo le ricerche che feci (mica si navigava su internet a quei tempi) per avere notizie su questo produttore, colui che aveva reso quel disco così tagliente....RIP caro mio, sei un altro pezzo della mia gioventù che ricorderò per sempre. 🤟 2 Un produttore a 360°. Metal,(hard) rock, pop, folk, alternative per lui non c'erano confini o misteri 1 Mi spiace ca22o, lui è quello che aveva prodotto painkiller. Hi metalhead!