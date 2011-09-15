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12/01/18
MYSTIC PROPHECY
Monuments Uncovered

12/01/18
GREYFELL
Horsepower

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Dodekathlon

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TRESPASS
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12/01/18
CORROSION OF CONFORMITY
No Cross No Crown

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HAMFERD
Támsins likam

12/01/18
HEIDEVOLK
Vuur van verzet

12/01/18
LEAVES` EYES
Sign of the Dragonhead

12/01/18
NIGHT DEMON
Darkness Remains - Expanded Edition

12/01/18
GREYFELL
Horsepower

CONCERTI

10/01/18
SEPTICFLESH + INQUISITION + HIEROPHANT
ALCHEMICA CLUB - BOLOGNA

11/01/18
SEPTICFLESH + INQUISITION
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

11/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
TRAFFIC CLUB - ROMA

11/01/18
HIEROPHANT
ARCI DALLO' - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

12/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

12/01/18
HIEROPHANT
MAGAZZINO SUL PO - TORINO

12/01/18
SELF ESTEEM + EIGHTERS + ROUND7 + ATTEMPTS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA

12/01/18
RESTOS HUMANOS + BOIA
BANDIDOS PLACE - MESSINA

13/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

13/01/18
NODE + ULVEDHARR
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
WHITE WIZZARD: online un nuovo lyric video
10/01/2018 - 11:02 (100 letture)

Galilee
Mercoledì 10 Gennaio 2018, 15.48.16
3
AHAHAH vero.
Rob Fleming
Mercoledì 10 Gennaio 2018, 15.30.24
2
In effetti...peraltro dove non scopiazza mi sembra scarsina
klostridiumtetani
Mercoledì 10 Gennaio 2018, 13.25.13
1
Ma cos'è? La cover di PainKiller?
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WHITE WIZZARD: ascolta il nuovo singolo
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WHITE WIZZARD: disponibile un altro brano in streaming
05/05/2013 - 00:12
WHITE WIZZARD: online un brano del nuovo album
29/10/2012 - 21:33
WHITE WIZZARD: svelato il titolo del nuovo disco
23/04/2012 - 11:02
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ANIMAL DRIVE: online il lyric video di ''Time Machine''
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THE MOOR: ecco il video di 'Lead the Difference'
10/01/2018 - 12:05
RAWFOIL: firmano per la Punishment 18 Records
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ASTRAL FIRE: il 21 gennaio a Pistoia
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DARK QUARTERER: il 28 gennaio a Parma
 
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