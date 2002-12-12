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12/01/18
MYSTIC PROPHECY
Monuments Uncovered

12/01/18
NIGHT DEMON
Darkness Remains - Expanded Edition

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Dodekathlon

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GREYFELL
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Footprints in the Rock

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12/01/18
CORROSION OF CONFORMITY
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12/01/18
HAMFERD
Támsins likam

12/01/18
GREYFELL
Horsepower

CONCERTI

11/01/18
SEPTICFLESH + INQUISITION
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

11/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
TRAFFIC CLUB - ROMA

11/01/18
HIEROPHANT
ARCI DALLO' - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

12/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

12/01/18
HIEROPHANT
MAGAZZINO SUL PO - TORINO

12/01/18
SELF ESTEEM + EIGHTERS + ROUND7 + ATTEMPTS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA

12/01/18
RESTOS HUMANOS + BOIA
BANDIDOS PLACE - MESSINA

13/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

13/01/18
NODE + ULVEDHARR
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

13/01/18
OVERHEAT + SEXPERIENCE
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)
PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS: ascolta il brano 'Delinquent'
11/01/2018 - 11:38 (139 letture)

tino
Giovedì 11 Gennaio 2018, 12.43.49
3
preferisco rex brown
d.r.i.
Giovedì 11 Gennaio 2018, 12.18.25
2
Per quanto ascoltato un tentativo di grind o qualcosa di core ma ampiamente bypassabile. C'è in giro nettamente di meglio. MAgari il full sarà bello, lo proverò ad ascoltare.
LAMBRUSCORE
Giovedì 11 Gennaio 2018, 12.12.02
1
Piacerà a molti, solo per essere uno dei tanti progetti di Anselmo. Pe me ,pessimo pezzo, un po' copiato musicalmente dai Morbid Angel..
RECENSIONI
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