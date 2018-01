MOTORHEAD: scomparso anche 'Fast' Eddie Clarke

11/01/2018 - 13:14 (632 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 24 ma che vita fanno questi? alla vecchiaia non ci arriva nessuno R.I.P. 23 E adesso anche lui ci ha lasciato...Fai buon viaggio Eddy e grazie per la musica che ci hai regalato con Lemmy e Philty...Riposa In Pace. E adesso anche lui ci ha lasciato...Fai buon viaggio Eddy e grazie per la musica che ci hai regalato con Lemmy e Philty...Riposa In Pace. 22 Cacchio anche lui... Pensare che nel giro di 2 anni se ne sono andati tutti e tre mi intristisce profondamente... R.i.p. 21 Gli assoli finali di Overkill per me rimarranno sempre una leggenda, un sound cosi' è inimitabile. Grande chitarrista, ora quei tre faranno a cazzotti di sicuro, ovunque siano. RIP FAST EDDIE 20 @15 si infatti cosa sono queste bazzecole a confronto con l'annullamento degli Inquisition ieri sera, nemmeno riportato dalla webzine 19 Che brutta notizia! RIP 18 Addio grande terzo dei Motorhead basici! 17 The fight is over. Un ultimo saluto ad un grande. Hi metalhead! 16 La sua chitarra fumava letteralmente quando ci si metteva. Nessuno discute che i Motorhead fossero Lemmy. Ma diciamo che il suono, QUEL suono, dei primi album (Overkill su tutti) lo dobbiamo anche, e di molto, a lui. Senza contare che il primo Fastway è un signor disco di puro hard rock. 15 Tutto molto commovente 14 E ci lascia anche lui... i vostri dischi rimarranno! Voglio sentire un"WE are Motorhead, an we play Rock'n'roll" dal cielo! 13 No sleep 'til Hammersmith è stato il mio 3° LP acquistato...avevo 12 anni e impazzivo per quel suono potente e veloce e quando Eddie lascio' i Motorhead finì un po' anche la mia passione...comprai anche un vinile dei Fastway ma non era la stessa cosa...i primi Motorhead per sempre nell'Olimpo metal! R.i.p grande Fast Eddie insieme a Philty e Lemmy. 12 RIP Eh, ma cavoli, che pessimo inizio annoRIP 11 inizio anno decisamente da dimenticare .... quanti ricordi, quante emozioni con i loro album ... grazie 'fast' .... rip 10 tristezza enorme.... meno male che rimangono i dischi... 9 Comincio a vederla come metal shock (l’utente), per fortuna ci sono le nuove leve e i nuovi gruppi da supportare che ravvivano un po’ l’ambiente perché altrimenti sarebbe una tristezza senza fine (anzi lo è comunque) assistere a questo continuo stillicidio di decessi dovuti all’inesorabile trascorrere del tempo di tutte queste icone leggendarie. Chi come me è cresciuto (e invecchiato) con questi personaggi (una citazione va anche ai recenti cornell e malcolm young) non ha mai fatto troppo caso all’uomo con le sue debolezze e le sue fragilità, quasi sempre nascosto dietro l’aura della rockstar, simbolo di esuberanza, edonismo e ribellione giovanile. Il mondo rock e metal, dietro l’iconografia, ogni anno che passa si scopre sempre più esposto, umanamente fragile, e con il musicista che scompare se ne va anche un pezzetto di noi che ci scopriamo un po’ più soli. Un grazie e un abbraccio a questo trio leggendario. 8 Grande chitarrista dallo stile unico e inimitabile. Perfetto x i MOTÖRHEAD degli esordi. Poi sparito nonostante il progetto FASTWAY e altri progetti minori. Ma mai dimenticato!!! 7 R.i.p. altra leggenda che se ne va 6 R.I.P. 5 R.I.P. 4 triste notizia. ps trucido c'è un durante nella prima riga che forse voleva essere un duramente 3 Mamma mia, davvero brutto. L'ultimo pezzi dei Motorhead più classici se ne va, e con lui un pezzo di giovinezza per molti. RIP 2 mi spiace, mannaggia. 1 r.i.p. r.i.p.